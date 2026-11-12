Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счёте сосредоточен центр её государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.0 комментариев
Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром
Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.
Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».
«На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.
Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.