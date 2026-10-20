В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине