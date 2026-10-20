Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

«То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.