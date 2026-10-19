Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Рубио отказался обсуждать желание Украины бить по России с помощью Starshield
Госсекретарь США Марко Рубио отказался комментировать стремление украинских властей использовать американскую систему связи Starshield для нанесения ударов по территории России.
Украинская сторона просила предоставить доступ к системе связи для проведения атак вглубь российской территории, однако до сих пор не получила его, передает РИА «Новости».
«Они хотели бы расширить использование Starshield, чтобы иметь возможность проводить атаки за пределами территории Украины, и это не то, что я собираюсь обсуждать на пресс-конференции», – заявил Рубио.
Госсекретарь добавил, что сетью управляет Пентагон, с которым Киев продолжает обсуждать этот вопрос. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск также напоминал, что военное средство связи Starshield полностью контролируется американским правительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России.
Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине.
В субботу The Telegraph заявила о предложении Илона Маска замедлить спутниковый интернет для ВСУ.