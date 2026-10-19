Рубио отказался обсуждать желание Украины бить по России с помощью Starshield

Tекст: Ольга Иванова

Украинская сторона просила предоставить доступ к системе связи для проведения атак вглубь российской территории, однако до сих пор не получила его, передает РИА «Новости».

«Они хотели бы расширить использование Starshield, чтобы иметь возможность проводить атаки за пределами территории Украины, и это не то, что я собираюсь обсуждать на пресс-конференции», – заявил Рубио.

Госсекретарь добавил, что сетью управляет Пентагон, с которым Киев продолжает обсуждать этот вопрос. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск также напоминал, что военное средство связи Starshield полностью контролируется американским правительством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России.

Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине.

В субботу The Telegraph заявила о предложении Илона Маска замедлить спутниковый интернет для ВСУ.