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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня

    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    19 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад»

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне реплик руководителей европейских государств о том, как Москва якобы грозит «цветущему саду» Евросоюза, официальный представитель МИД Мария Захарова выложила в Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает.

    Минутный ролик открывает нарезка реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    После их высказываний следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании.

    «Это русские?» – возникает надпись на экране.

    «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.


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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    18 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

    Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.

    Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.

    В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

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    18 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Минэнерго США назвало выгодными поставки дизеля из России

    Глава Минэнерго США Райт заявил о выгоде от поставок российского дизеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки дизельного топлива из России выгодны американским потребителям, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNN.

    Поставки российского дизельного топлива отвечают интересам покупателей в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    «Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что дизельное топливо из России так или иначе будет поступать на рынок.

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    18 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство – несовершеннолетние

    В полицию Милана с улиц города доставлены 160 молодых людей

    Tекст: Катерина Туманова

    В полицейский участок были доставлены 160 молодых людей, 80% из них – несовершеннолетние, сообщила газета Corriere della Sera.

    «В ходе беспорядков и мародерства, вновь потрясших сегодня центр города, в полицейский участок Милана были доставлены 160 молодых людей. По данным источников в Департаменте общественной безопасности, 80% из них были несовершеннолетними», – пишет Corriere della Sera.

    Группы молодых людей, некоторые из которых прятались в капюшонах, беспорядочно перемещались между Пьяцца Дуомо, улицами Виа Торино и Кордузио.

    На улице Виа Торино группа из примерно 1 тыс. молодых людей в капюшонах опрокинула мусорные корзины, уличные скамейки, скутеры и велосипеды, повредила витрины магазинов Foot Locker и Champion, после чего направилась к колонне Сан-Лоренцо.

    В магазине Carrefour охранник попытался остановить группу молодых людей с помощью метлы, но сам подвергся нападению с молотком. Молодые люди разгромили магазин, а туристы и прохожие в это время пытались спрятаться внутри.

    Газета отмечает, что на улице Виа Торино несколько молодых людей в черной одежде, которые ранее участвовали в шествии, возвращались домой в сопровождении родителей. Один из отцов, увидев сына, шлепнул того по ягодицам с криками: «Что ты наделал, идиот!…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в воскресенье разгромили магазины в центре Милана. В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики властей.

    При этом в Париже мэр призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    19 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Обсуждение миграции на саммите ЕС переросло в ругань лидеров стран

    Politico: Спор о мигрантах на саммите Евросоюза перерос в скандал

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку, сообщает Politico.

    По данным Politico, дискуссия европейских политиков оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания», передает РИА «Новости».

    Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита. Инициативу поддержали более десятка государств, однако президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

    Премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Чехии Андрей Бабиш использовали резкие выражения, связывая миграционную политику с необходимостью защиты европейской цивилизации. Один из дипломатов отметил, что председателю Евросовета Антониу Коште следовало вмешаться и прекратить затянувшуюся ругань.

    Особую остроту противоречиям добавляет давление правых сил на правительства европейских стран. При этом позиции Макрона на европейской арене дополнительно ослабили массовые беспорядки во Франции, вспыхнувшие в минувшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» премьеров Испании и Италии из-за мигрантов.

    Участники встречи отложили поиск финансирования Украины до конца года.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.

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    18 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп сообщил о достижении значительного прогресса по украинскому вопросу

    Трамп: Достигнут значительный прогресс в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в усилиях по разрешению украинского конфликта, о чем он сообщил в своей соцсети.

    «Моя позиция по России предельно проста. Сейчас я веду переговоры о мире в конфликте между Россией и Украиной и не хочу предпринимать никаких шагов, которые могли бы – по глупости – оттолкнуть Россию от стола переговоров. Значительный прогресс прямо сейчас в процессе достижения, включая переговоры о санкциях», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что подписание документа об этом станет существенным шагом на пути к регрессу в переговорах, и он может это сделать когда угодно позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США заявлял о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    США временно отложили депортацию украинских мигрантов.


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    19 октября 2026, 03:29 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна призвала прекратить вредящий американцам конфликт на Украине

    Конгрессвумен Луна призвала прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о необходимости завершить украинский конфликт, так как расплачиваются за него рядовые американцы.

    «Как я уже говорила ранее, война должна закончиться, так как на данный момент она наносит ущерб американцам. Это просто идиотизм со стороны любого ученого или выборного должностного лица выступать за продолжение этой войны и за то, чтобы американцы расплачивались за это!» – написала она в соцсети Х.

    К посту она добавила сообщение президента США Дональда Трампа из социальной сети Truth Social, в котором американский лидер сообщил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины. Bloomberg узнало о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Рубио отказался обсуждать желание Украины бить по России с помощью Starshield

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался комментировать стремление украинских властей использовать американскую систему связи Starshield для нанесения ударов по территории России.

    Украинская сторона просила предоставить доступ к системе связи для проведения атак вглубь российской территории, однако до сих пор не получила его, передает РИА «Новости».

    «Они хотели бы расширить использование Starshield, чтобы иметь возможность проводить атаки за пределами территории Украины, и это не то, что я собираюсь обсуждать на пресс-конференции», – заявил Рубио.

    Госсекретарь добавил, что сетью управляет Пентагон, с которым Киев продолжает обсуждать этот вопрос. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск также напоминал, что военное средство связи Starshield полностью контролируется американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России.

    Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине.

    В субботу The Telegraph заявила о предложении Илона Маска замедлить спутниковый интернет для ВСУ.

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    19 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Евро подешевел на фоне протестов во Франции и ударов Украины

    Bloomberg: Евро подешевел из-за протестов во Франции и действий Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость евро относительно основных мировых валют начала снижаться из-за беспорядков во Франции и опасений инвесторов вокруг украинского конфликта.

    На азиатских торгах в понедельник курс евро опустился на 0,5% к доллару, достигнув отметки 1,18 евро за доллар. Вместе с этим снизилась стоимость фьючерсов на французские гособлигации и акции компаний Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По мнению эксперта National Australia Bank Родриго Кэтрила, происходящие во Франции протесты способны затруднить планы правительства по сокращению бюджетных расходов на фоне роста государственного долга. Инвесторы также выражают обеспокоенность тем, что удары Украины по российской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать рост цен на нефть.

    «Бюджетные проблемы Франции наводят страх сами по себе, но решить их будет еще сложнее в преддверии президентских выборов и сложной конфигурации сил в парламенте, где нахождение консенсуса порой кажется невозможным. Среднесрочный прогноз остается негативным», – заявил аналитик Barclays Темистокис Фиотакис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французский президент Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД.

    Грабежи и погромы начали влиять на выборы главы государства.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали почти 2,4 тыс. участников уличных беспорядков.

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