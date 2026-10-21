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    21 октября 2026, 13:24 • В мире

    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Никита Демьянов

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения?

    С тех пор, как минувшим летом в Латвии сменилось правительство, Рига стала обострять отношения с Минском с удвоенным рвением. По сути, она ведет строительство «железного занавеса» на восточных и юго-восточных границах республики

    При этом руководство Белоруссии традиционно давало латышам время на то, чтобы одуматься. Но лимит терпения в Минске, кажется, исчерпан.

    Как нарывалась Рига

    В начале сентября в Латвии вступил в силу закон о запрете на ввоз (в том числе через третьи страны) ряда промышленных товаров из России и Белоруссии: книг, газет, одежды, обуви, игрушек, спортинвентаря. При этом в Риге понадеялись, что эти ограничения сократят доходы Москвы и Минска.

    Дабы закрепить эффект, 1 октября было объявлено, что запрет расширен: запретили ввозить конфеты, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки, пиво. Однако Риге не удалось распространить запрет на транзит товаров в другие страны Евросоюза, тамошние бизнесмены оказались влиятельнее латвийского правительства.

    Очень чувствительной для населения самой Латвии стали поправки к «Закону об автоперевозках» от профильного министерства. Они предусматривают полный запрет международных пассажирских перевозок автобусами в РФ и Белоруссию, включая транзитные, что особенно сильно бьет по жителям самого восточного региона Латвии – Латгалии.

    Белорусам по большей части все равно, поскольку Латвия перестала выдавать им визы еще в 2022 году. Тогда же президент Белоруссии Лукашенко, асимметрично реагируя, ввел для латвийцев безвизовый режим, действующий по сей день. К примеру, с 12 по 19 октября 2026 года в Белоруссию через КПП по безвизу въехали 1452 гражданина и «негражданина» Латвии.

    Пытаясь ограничить этот поток, с 2023 года Рига оставила на границе всего один действующий КПП. Но по сей день латвийские государственные СМИ со скорбью рассказывают об обычной картине на автовокзале Даугавпилса: люди с чемоданами садятся в автобусы до Минска и Витебска. Когда пассажирам напоминают о предупреждении латвийской Службы госбезопасности, по которому ездить в Белоруссию «опасно», те отмахиваются, а рассказам о том, что их могут «завербовать», не верят.

    «Я не слушаю. Я еду к своему молодому человеку. Опасаться там абсолютно нечего: все хорошо, все супер»,

    – говорит гражданка Латвии по имени Валерия.

    Ездят латвийцы в Белоруссию не только к родственникам, но и в санатории, на экскурсии, подлечиться. В латгальском секторе соцсетей множество чатов и каналов, где обсуждаются способы пересечения границы. Бывалые объясняют новичкам, что нельзя ввозить и как зарегистрироваться в электронной очереди. Некоторые публикуют видео, где с удовольствием рассказывают о своих поездках.

    Директор консульского департамента МИД Латвии Агнесе Салиня с сожалением признает, что госпропаганда старается впустую: отговорить латгальцев от сообщения с Белоруссией не получается. Отчаявшись, власти и запретили автобусное сообщение. 

    «Им просто нужны деньги»

    Стоит признать, что на латвийско-белорусской границе в последние годы неспокойно. Желающие попасть в ЕС нелегалы, прилетая в Белоруссию, штурмуют границы Латвии, Литвы и Польши, даже роют подземные тоннели. И в Прибалтике на официальном уровне принято считать, что «режим Лукашенко», ведя «гибридную войну», специально натравливает мигрантов.

    Минувшим летом МВД Латвии возглавил член неонацистской партии «Национальное объединение» Янис Домбрава. Он сразу попытался закрыть последний КПП на границе, объясняя это «миграционной угрозой», но его одернул премьер-министр Андрис Кулбергс.

    Несколько недель назад Домбрава объявил, что группа агрессивно настроенных вооруженных мужчин в масках ночью попыталась переправить из Белоруссии двадцать нелегальных мигрантов, угрожая латвийским военнослужащим. Спустя несколько часов они якобы проникли на территорию Латвии, повредив электрораспределительный щит и украв две видеокамеры. Министр объявил происходящее «актом агрессии» Минска.

    «Беларуси следовало бы понять, что подобные случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Беларуси», – пригрозил Домбрава. Впрочем, начальник погранохраны Гунтис Пуятс допустил, что люди в масках «могут быть не представителями государственных служб, а участниками организованной преступности».

    Со своей стороны Лукашенко обвинил Латвию в провокации и заявил, что Рига инсценировала инцидент.

    Как ни странно, у такой инсценировки есть экономический резон. Недавно Кулбергс затребовал у Евросоюза субсидии в размере 7 млрд евро и обосновал это желанием получить «компенсацию» за разрыв экономических отношений с Россией и Белоруссией, а также «на оборону». Но шансы получить эти деньги небольшие.

    «Поставьте себя на место французского или немецкого премьера. У тебя рядом горят школы, граждане штурмуют мэрии из-за тарифов, а на обслуживание государственного долга уходят десятки миллиардов. И сможет ли хоть один европейский лидер выйти и сказать честно: мы закроем вот эту больницу, тут вот повысим вам налоги, чтобы направить семь миллиардов странам Балтии, ведь им сложнее, чем нам. Вы представляете такого политика? Я нет. Это политическое самоубийство сразу. То есть ответ очевиден», – рассуждает рижский журналист Ольга Князева.

    В Минске полагают, что Рига нуждалась в громком информационном поводе, чтобы сказать Брюсселю: видите, мы уже подвергаемся прямой агрессии, срочно дайте денег на оборону! С этой целью латвийские власти разнесли байку о белорусских силовиках, помогавших беженцам вторгнуться в Латвию и укравших две камеры. «Большей глупости не придумаешь», – заметил по этому поводу белорусский президент.

    «Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша (руководства белорусских силовых структур) исполнительность абсолютно не подвергается сомнению», – подчеркнул Лукашенко, по убеждению которого Прибалтике «просто нужны деньги».

    «Ни три балтийских государства, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в военной области. Как Польша – закупает танки, другие вооружения, которые сегодня не дешевы. Дров для населения нет, а танки и другую военную технику закупать надо», – добавил он.

    В Риге на слова Лукашенко внимания не обратили – и нагнетание продолжилось. 8 октября депутаты Сейма в срочном порядке приняли поправки к «Закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности», по которым членам местных самоуправлений запрещено выезжать в Россию и Белоруссию. Себе они это запретили еще раньше.

    «Придется пойти в Минск с поклоном»

    Несмотря на политическую конфронтацию, между Латвией и Белоруссией есть заметный товарооборот. Например, продукты питания и корма из Беларуси в этом году ввозили 39 латвийских компаний. А всего за девять месяцев ввезено 34 127 тонн различной белорусской продукции.

    Однако в 2025 году показатели были существенно выше, так как с тех пор Рига ввела новые заградительные барьеры.

    При этом Латвия активно экспортирует в Беларусь. Более того, за январь–август 2026 года экспорт вырос на 15,4%, общая сумма выручки составила чуть менее 94 млн евро. В основном это алкогольные напитки из других стран ЕС, пищевые продукты, текстиль, обувь, изделия химической промышленности.

    Нельзя сказать, что Лукашенко начал использовать эту особенность латвийской экономики только сейчас.

    В прошлом Минск уже вводил ограничения на латвийскую продукцию. В мае 2024 года запретили ввозить дезодоранты, ковры, пиво, мыло, средства для кожи и волос, мужскую одежду и ряд других товаров.

    Но теперь перечень существенно дополнен, новые ограничения вступят в силу с 15 декабря. Под запрет попали рыбные консервы (в том числе знаменитые рижские шпроты), книги, газеты, полиграфия, декоративные изделия из пластика, деревянные рамы, гигроскопическая хлопчатобумажная вата, шерстяные одеяла и пледы, мебель и ее комплектующие, автозапчасти, удочки и другие рыболовные снасти, подшипники, детали сельхозмашин, полотна для циркулярных пил, маршрутизаторы, трансформаторы, выключатели, розетки... Это далеко не полный список.

    «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – говорится в официальном сообщении белорусского правительства.

    В каком-то смысле данный запрет содействует целям правительства Латвии, ведь оно само добивается прекращения экспорта в Россию и Белоруссию.

    Им ежемесячно публикуется список латвийских фирм, ведущих дела с «государствами-агрессорами». Эдакий позорный лист. 

    Однако, уверен политолог-балтовед Максим Рева, на длинной дистанции этот запрет ударит по Латвии.

    «Рано или поздно накал конфронтации спадет, и латыши поймут, что без устойчивых экономических связей с Россией и Белоруссией их страна обречена на участь глухой бесперспективной дыры. В общем-то, это уже и так происходит – латвийское население вымирает и разъезжается. Поэтому, не сомневаюсь, когда-нибудь Риге придется пойти в Белоруссию с поклоном и просить восстановить то, что сами же латыши и обрушили», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Политолог напомнил, что президент Белоруссии ввел эти запреты не по своей прихоти. «Он человек очень терпеливый, выдержанный. Но латышам, похоже, удалось вывести Лукашенко из себя», – резюмировал Рева.

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