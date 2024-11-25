Парадоксальный белорусский эксперимент имеет значение и для России

Tекст: Никита Демьянов

С 15 апреля 2022 года и до середины ноября 2024-го Белоруссию посетили 1 004 198 жителей соседних государств ЕС. В частности, из Латвии прибыли 314 934 иностранца, из Литвы – 576 942, из Польши – 100 977. Такова официальная статистика белорусского погранкомитета.

Как известно, сначала Минск ввел в 2022-м безвизовый въезд для жителей Литвы и Латвии, потом добавил к этому списку Польшу, а еще позже – тридцать пять других европейских стран. «Безвиз» предполагает въезд в Белоруссию и нахождение на ее территории на срок не более тридцати суток.

По понятным причинам чаще всего этой возможностью пользуются жители тех стран, что непосредственно граничат с Республикой Беларусь. Но не только они: по данным белорусского государственного пограничного комитета, с 19 июля по 11 ноября текущего года в страну прибыл 10 781 иностранец из тридцати пяти стран, включенных в список «расширенного безвиза» – из них чаще всего приезжают немцы, эстонцы, итальянцы, французы и британцы.

В странах, откуда в Белоруссию едут гости по «безвизу», на это смотрят с крайним раздражением. Власти Литвы, Латвии и Польши неоднократно предупреждали своих граждан, что на белорусской территории они рискуют стать жертвами «силовой вербовки»: мол, там их могут арестовать, шантажировать и пытать, вынуждая стать шпионами и работать на «режим Лукашенко».

Поскольку запугивания действуют не очень хорошо, приходится применять другие методы – массовое блокирование и закрытие пограничных переходов. Этот шаг, как водится, Литва и Польша обосновывают «снижением рисков, связанных с увеличением транзитных потоков, деятельностью разведывательных служб и служб безопасности соседнего государства», а также «усилением контроля за перевозкой санкционных товаров и контрабанды».

Установка этих барьеров снизила поток въезжающих, но полностью его не прекратила. Кстати, белорусский «безвиз» стал настоящим подарком для тех жителей Литвы и Латвии, которых там заподозрили в «нелояльности» с перспективой открытия уголовного дела по «политической» статье. Теперь у них есть возможность быстро эвакуироваться от опасности – и в последнее время в Белоруссии осело немало политических беженцев.

Самый свежий пример такого рода связан с журналистом Юрием Алексеевым, уроженцем Латвии. Рижанин Алексеев стал в Латвии «врагом народа» из-за своих статей, в которых он критиковал латвийское государство, выражал поддержку России, а также из-за основанного им портала IMHOclub, авторы которого свободно выражали свою точку зрения на происходящее в Латвии.

Алексеева обложили целым частоколом уголовных статей. Его процесс приближался к концу и вскоре должен был прозвучать приговор – сам Алексеев полагал, что ему дадут около десяти лет тюрьмы. Для человека, которому уже исполнилось шестьдесят пять лет, это срок очень солидный. Алексеев опасался, что на свободу не выйдет – совсем недавно в латвийской тюрьме скончался 68-летний политический узник Олег Бурак, отбывавший 15-летний срок. Поэтому Алексеев, пользуясь отсутствием внутренних рубежей в ЕС, въехал в Литву, пересек белорусскую границу и получил в Белоруссии политическое убежище.

Впрочем, большинство въезжающих – это люди, с политикой не связанные. Начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Кожан отмечает: «Поездки совершаются с разными целями: просто в гости к родственникам, знакомым, друзьям, чтобы посетить места захоронения, для бизнес-контактов, туризма, получения медицинских услуг».

Белорусские чиновники не отрицают, что в условиях введенных против их государства санкций туристы из ЕС, привозящие свои евро, отнюдь не лишние. В августе 2023-го белорусский замминистра по делам спорта и туризма Олег Андрейчик говорил: «Иностранные туристы вносят значительный вклад в экономику нашей страны, оставляют здесь значительные финансы».

По словам Андрейчика, особой популярностью пользуется белорусский лечебно-оздоровительный туризм (санатории). Кроме него, процветает агротуризм, активный туризм (сплавы, велопрогулки), промышленный туризм. Ряд белорусских компаний развивают и гастрономический туризм, популяризируют белорусские национальные традиции в кулинарии.

Официальных данных о том, сколько принес Белоруссии «безвиз», не опубликовано. Но грубый подсчет можно произвести самостоятельно. Подсчитано, что в среднем иностранный турист оставляет в Белоруссии 75 долларов в сутки и остается в стране, опять же в среднем, в течение пяти дней. Таким образом, миллион с лишним въехавших по «безвизу» суммарно могли оставить в Белоруссии за два с половиной года свыше 370 млн долларов. Для столь небольшой страны, как Белоруссия – очень приличная сумма.

Власти Белоруссии подчеркивают, что ввели «безвиз» отнюдь не только из желания заработать на въезжающих, но и в целях укрепления добрососедства.

«Главное – чтобы там увидели, что рядом с ними живут нормальные люди, похожие на поляков, что они не агрессивно настроены. Что они готовы в трудную минуту помочь. Глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно», – отмечает президент Александр Лукашенко.

Эксперты полагают, что некоторые элементы белорусской безвизовой политики могут быть интересны и для России – тем более Россия и Белоруссия входят в Союзное государство и единое таможенное пространство. В частности, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина полагает, что наша страна также могла бы рассмотреть возможность введения безвизового въезда прежде всего для жителей стран Прибалтики. Все равно оттуда к нам – например, в Калининград и Псков – едут прежде всего прибалтийские русские, находящиеся под жестким прессингом государств проживания. Таким образом, РФ сделала бы шаг навстречу угнетенным соотечественникам. Кроме того, в странах ЕС живет немало людей, которые невзирая на весь пропагандистский напор, с симпатией относятся к России и разделяют традиционные российские ценности.

«Практика открытых дверей себя оправдывает по многим моментам. Ведь это контрмеры против "закрытия" России и Белоруссии со стороны Запада. Это всегда позитивный факт – когда вы открыты, а это от вас закрываются», – подчеркивает Еремина.

Она напоминает о временах СССР, когда Советский Союз по собственной инициативе закрылся от стран Запада. Тем самым поставил себя в заведомо слабую позицию, поспособствовав укоренению в головах своих граждан образа «запретного западного рая», куда власти, дескать, не пускают, чтобы советский гражданин не мог вынести оттуда негативных сравнений с окружавшей его повседневной действительностью.

Но сейчас стоит сыграть в противоположную игру – в условиях, когда недружественные государства не желают, чтобы их граждане ездили в Россию, России стоит облегчить условия въезда. «Наши власти, когда ввели так называемые электронные визы, совершили умный ход – это позволило нарастить поток туристов, чтобы те своими глазами убедились, что Россия вовсе не злобный Мордор, а передовая, динамично развивающаяся, дружелюбная страна», – говорит Еремина. Она полагает, что следующим шагом после «электронных виз» логичным выглядит введение «безвиза» по образцу Белоруссии.

Политолог подчеркивает, что эта мера поспособствует не только увеличению доходов от туризма, но и поможет соотечественникам-переселенцам – им будет проще въехать и заранее познакомиться со страной, выбрав наиболее подходящий для себя регион. И этот процесс происходит уже сейчас. На прошедшем на днях в Санкт-Петербурге XII Балтийском форуме соотечественников была озвучена цифра:

только за десять месяцев 2024 года одна только Псковская область приняла 137 переселенцев из Латвии. Среди них много профессионалов: рабочие разных отраслей, инженеры, врачи, железнодорожники, педагоги, крестьяне и т. д. Но с введением безвизового въезда поток переселенцев наверняка усилится.

Кроме того, Еремина считает важным усовершенствовать систему въезда в Россию. Многим въезжающим в Россию из стран Прибалтики приходится долгое время – иногда до суток и более – проводить на пунктах досмотра. Ведутся углубленные проверки каждого въезжающего. В нынешних условиях это понятно и оправдано, поскольку безопасность россиян – превыше всего, и отмечены неоднократные попытки проникновения в страну украинской агентуры. Но беда в том, что большую часть времени на границе люди просто стоят в очередях, ожидая, когда их позовут. Сотрудников на КПП недостаточно, они явно не успевают справляться со всем объемом работы.

Наталья Еремина советует воспользоваться передовыми техническими решениями. «Мы уже ввели на некоторых погранпунктах систему электронной очереди для въезжающих в Россию грузоперевозчиков. Человек может заранее зарезервировать себе определенное время въезда и явиться на границу точно к этому моменту. Стоит отработать систему электронной регистрации и для туристов – и регистрировать людей заранее по времени прибытия».

Впрочем, дело не только в очередях. «Не менее важно и не так уж дорого поставить на пограничных пунктах столики и скамейки для въезжающих, обеспечить продажу хотя бы сэндвичей и горячих напитков для стоящих в очереди детей. Поставить дополнительные туалетные кабинки. Поскольку многие стоят в очереди с детьми, то надо и оборудовать игровые площадки для детей, – говорит Еремина. – И да, придется привлечь на пограничные пункты дополнительных сотрудников, чтобы можно было одновременно вести большое количество проверок въезжающих. Все эти меры важны и для самой России. Чем меньше неприятных впечатлений будут вывозить от нас иностранцы, тем чаще они будут к нам возвращаться», – заключает политолог.