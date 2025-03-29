Миронов призвал к ревизии гидротехнических сооружений

Госдума предложила аудит и программу для предотвращения наводнений

Tекст: Денис Тельманов

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – За правду», в интервью РИА «Новости» заявил о необходимости проведения масштабной ревизии гидротехнических сооружений (ГТС) в России. Миронов подчеркнул, что требуется федеральная программа по оценке, строительству и ремонту ГТС для предотвращения разрушительных наводнений. Он отметил, что каждую весну повторяются ситуации с подтоплениями из-за ненадлежащего состояния ГТС, а в этом году это уже произошло в двенадцати регионах.

Политик напомнил о недавних прорывах дамб в таких городах, как Минусинск и Аша. В частности, дамба в Аше, на обновление которой потратили 130 млн рублей, была разрушена, несмотря на ранее выявленные экспертами нарушения и дефекты. Миронов указал, что в стране более половины ГТС устарели, а около 700 сооружений остаются безхозными.

Миронов также раскритиковал местных чиновников за их бездействие в вопросах предотвращения наводнений, отметив, что системный подход государства к решению проблемы позволил бы избежать значительного ущерба. Он добавил, что партия СРЗП уже не первый год поднимает этот вопрос, направив соответствующие предложения в правительство.

Ранее Генеральная прокуратура РФ, следуя указаниям прокурора Игоря Краснова, организовала надзорные мероприятия по защите населения от негативного воздействия вод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проверить работу Минстроя и властей Оренбургской области по устранению последствий паводков прошлого года.

Сообщалось, что масштабные наводнения в регионах России в этом году связаны с аварийными состояниями гидротехнических сооружений, как сообщили в пресс-службе МЧС.

На восстановление гидротехнических сооружений и улучшение экологии рек, включая расчистку реки Кальмиус в ДНР, направлено почти 270 млн рублей по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.