В МЧС назвали причину увеличения числа наводнений в России

МЧС: Аварийные гидротехнические сооружения стали причиной наводнений в регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, впервые за последние 20 лет значительные затопления затронули ряд субъектов. Аварии на гидротехнических сооружениях вызвали увеличение масштабов затоплений и ущерба, в особенности в Оренбургской и Челябинской областях, передает ТАСС.

Всего пострадали 49 тыс. домов, более 98 тыс. приусадебных участков и свыше 34 тыс. объектов ЖКХ. Наиболее сложные ситуации наблюдались в Якутии, Оренбургской и Омской областях, где вводился федеральный режим чрезвычайной ситуации. В Курганской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае режим ЧС был объявлен на региональном уровне.

Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул, что для предотвращения повторений таких ситуаций МЧС России начало анализ параметров паводков в преддверии весеннего половодья 2025 года. Ведомство активно внедряет современные технологии, включая беспилотные авиасистемы, для повышения эффективности мониторинга рисков. До конца 2024 года планируется поставить на службу более 400 беспилотников, обучение для управления которыми уже прошли 278 специалистов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что для предотвращения затоплений 44 региона получили 6,5 млрд рублей в 2024 году в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».