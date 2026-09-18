МИД назвал морским разбоем задержание гражданских судов Евросоюзом

МИД приравнял задержание гражданских судов Евросоюзом к морскому разбою

Tекст: Мария Иванова

Действия некоторых европейских стран, которые фактически присвоили себе право силового задержания гражданских судов на основании нелегитимных односторонних санкционных решений Евросоюза, по своей сути представляют собой морской разбой. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, передает ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что сложившаяся ситуация делает совершенно очевидной текущую позицию Брюсселя. По его словам, профильные структуры Евросоюза абсолютно не готовы к какому-либо конструктивному диалогу с другими государствами по вопросам развития и безопасности Арктики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели страны Евросоюза призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел обвинило европейские страны в незаконном досмотре судов ради запугивания.

В начале года лидеры семи стран ЕС обратились с призывом соблюдать устав ООН в арктическом регионе.