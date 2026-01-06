После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.7 комментариев
Лидеры семи стран Евросоюза призвали соблюдать устав ООН в Арктике
Лидеры семи европейских стран подчеркнули необходимость обеспечивать безопасность в Арктике с учетом принципов устава ООН на фоне заявлений США по Гренландии.
Безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместными усилиями всех ключевых участников, в том числе США, и на основе принципов устава ООН, пишет РИА «Новости».
Такое заявление сделали лидеры семи стран Евросоюза на фоне обсуждений претензий США на Гренландию. В документе подчеркивается: «Безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями, при участии союзников по НАТО, включая США, при соблюдении принципов устава ООН, в том числе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это общепринятые принципы, и мы не перестанем их защищать».
Лидеры указали, что вопросы арктической безопасности остаются для Европы одним из ключевых приоритетов. По их мнению, стабильность в регионе имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности.
Под заявлением подписались премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес и премьер Британии Кир Стармер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.
Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.
Американские чиновники работают над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.