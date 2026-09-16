Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок

Tекст: Олег Исайченко

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с отчетом о состоянии дел в ЕС и озвучила ряд инициатив. Среди прочего она объявила о разработке новой стратегии безопасности Евросоюза. По словам председателя ЕК, работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

«Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала фон дер Ляйен.

Одним из предложений главы ЕК стало создание европейского аналога Четвертой статьи Североатлантического договора. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюзу необходим общий механизм реагирования на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но при этом угрожают национальной безопасности.

По ее словам, пришло время для «европейского чрезвычайного протокола безопасности». В случае его активации одной из стран ЕС остальные государства должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдерживать эскалацию и минимизировать ее последствия.

Следующим шагом, считает фон дер Ляйен, должно стать создание Европейского совета безопасности. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

Еще одна инициатива касается совместного развития стратегических военных возможностей. ЕС, по словам главы ЕК, планирует создать новый инструмент, который позволит, в частности, развивать системы ПВО и ПРО. Отдельно фон дер Ляйен упомянула усиление противовоздушной обороны Украины. По ее словам, Евросоюз вместе с Киевом работает над созданием недорогого модульного комплекса. Основой проекта станет система Freya.

Между тем западная пресса уже рассматривает предложенный фон дер Ляйен Европейский совет безопасности как «ответ» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты подобной структуры обсуждались в Европе еще с 1980-х годов, однако ни один из них не получил поддержки.

«Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

В 2026 году депутат Европарламента Сергей Лагодинский вновь предложил создать такой совет. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе». По замыслу депутата, это позволило бы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

Однако сами страны ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в сфере обороны новым институтам,

отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

Таким образом, инициативы фон дер Ляйен предполагают не только обновление общей стратегии безопасности ЕС, но и создание новых механизмов коллективного реагирования и развития военных возможностей. В экспертном сообществе идею европейского «Совбеза» и аналога статьи 4 Североатлантического договора расценили как очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, что для России означает дальнейшее осложнение отношений с Западом.

Как напомнил военный эксперт Юрий Кнутов, Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно изменился. «После начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – отметил собеседник.

Теперь глава ЕК пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок».

«Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные Четвертой статье Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на второй план, а роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил эксперт.

Для понимания возможных последствий Кнутов напомнил, что Четвертая статья НАТО предусматривает консультации между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. В таком случае вопрос выносится на заседание Североатлантического совета, где государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и определяют дальнейшие шаги.

«Что-то похожее сейчас есть и в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога Четвертой статьи будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт.

При этом Кнутов не исключает, что в дальнейшем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС и аналога Пятой статьи НАТО. По мнению аналитика, подобное развитие событий может, в свою очередь, усилить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает Кнутов.

Для Москвы происходящее означает дальнейшее обострение.

«Это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне», – заявил эксперт. Схожую оценку инициативам Брюсселя дает германский политолог Александр Рар. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. «Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы. Эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности», – считает спикер.

По мнению Рара, такое стремление связано с изменением роли США в Европе. Руководящие элиты ЕС видят, что Вашингтон постепенно утрачивает прежний стратегический интерес к континенту, перенося фокус внимания на Азию.

«Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул политолог. На этом фоне, продолжил он, фон дер Ляйен стремится трансформировать Евросоюз, который прежде был сосредоточен преимущественно на экономических вопросах, в структуру с более выраженной военной и оборонной функцией.

«Образ России как врага является ключевым фактором этой долгосрочной стратегии.

ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – объяснил эксперт логику Брюсселя. Однако, по словам Рара, речь идет не только об усилении внешнеполитической и оборонной роли Евросоюза. Предполагаемые изменения потребуют и перестройки механизмов принятия решений внутри объединения. «Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

«На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, такие как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.