  • Новость часаПутин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 17:44 • Новости дня

    Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в ДНР

    Минздрав: Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в населенном пункте Золотаревка Донецкой народной республики погиб один мирный житель, двое пострадали, сообщили в Минздраве ДНР.

    Один человек погиб, еще двое получили ранения при ударе беспилотников украинских войск по жилому сектору в населенном пункте Золотаревка, передает РИА «Новости». «Двое пострадавших – без госпитализации, один погибший», – рассказали журналистам представители министерства здравоохранения республики.

    Утром в среду украинские военные направили несколько дронов на жилые дома в Золотаревке. Один из аппаратов попал прямо в здание, другой взорвался перед соседним домом, причинив строению частичные разрушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в результате атаки украинского дрона погибла семья из трех человек.

    Восьмого сентября массированные налеты беспилотников привели к гибели одного мирного жителя.

    Днем ранее при ударах дронов по территории ДНР пострадали 13 человек.

    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    15 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС

    Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.

    По словам Ткачева, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

    Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

    Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.

    Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    На Украине после атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    После атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    Tекст: Вера Басилая

    Под Киевом после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев, сообщили военкоры.

    После атаки под Киевом загорелся поезд. Информацию о происшествии передают местные СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Известно, что горящий поезд выполнял рейс по маршруту Киев – Николаев.

    Накануне российские военные уничтожили железнодорожный состав с военными грузами.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

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    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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    16 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду российская армия поразила объекты украинского оборонно-промышленного комплекса и сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

    Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

    Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

    В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморска.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    «Эксмо» и «АСТ» решили допечатать 5 млн книг взамен сгоревших из-за атак БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Издательства «Эксмо» и «АСТ» приступили к допечатке 5 млн книг взамен экземпляров, сгоревших на складах маркетплейсов Wildberries и Ozon из-за атак БПЛА, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

    «Компенсировать убытки все равно не удастся – те книги, которые сгорели, они уже уничтожены. Издательства «Эксмо» и «АСТ» уже допечатывают те 5 млн книг, которые были уничтожены после налетов дронов и пожаров», – сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности компенсировать потери холдинга.

    По словам Новикова, в денежном эквиваленте ущерб издательской группы составил порядка 400 млн рублей. Каждое издательство самостоятельно решает вопрос восполнения потерь с учетом собственных производственных возможностей, передает РИА «Новости».

    Новиков уточнил, что при нынешних темпах производства процесс допечатки может занять около полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries уничтожили 11 млн книг.

    Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.

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    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

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    15 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Власти Украины заложили в проект бюджета рекордные траты на оборону

    Корецкий: Проект бюджета Украины предусматривает 44% ВВП на оборону

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заложил в проект бюджета на 2027 год 4 трлн 885 млрд гривен на оборону (более 109 млрд долларов), что составляет почти 44% ВВП страны, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, это «бюджет воюющей страны», а ключевая задача властей – обеспечить потребности безопасности и обороны при сохранении финансовой устойчивости страны. «Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП», – заявил Корецкий.

    По данным украинских СМИ, сумма является рекордной за историю независимости Украины, передает ТАСС.

    Помимо бюджетных средств, партнеры Киева окажут материально-техническую помощь в виде ракет, оружия, техники и снарядов. По оценке премьера, ее объем составит не менее 1 трлн гривен (22,4 млрд долларов), что превышает показатель 2026 года.

    Корецкий отметил, что реальные потребности вооруженных сил на 2027 год значительно выше заявленных цифр, поскольку стоимость конфликта продолжает расти. Правительство и другие органы власти сейчас работают над поиском дополнительных источников финансирования.

    Премьер признал, что собственными доходами Украина способна закрыть лишь часть расходов, поэтому слаженная работа с зарубежными партнерами остается основой наполнения бюджета. По его словам, все ветви власти должны своевременно выполнять взятые обязательства по военным и социальным статьям расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 37,3 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.

    В Раде сообщили, что финансирование выборов в новом финансовом документе не предусмотрено.

    Владимир Зеленский признал дефицит бюджета минобороны Украины в 27 млрд долларов, из-за которого Киев не может выплачивать зарплаты военнослужащим и компенсации семьям погибших.

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