Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.11 комментариев
Нобелевский лауреат стал главным экономистом Всемирного банка
Нобелевский лауреат Кремер стал главным экономистом Всемирного банка
Главным экономистом и старшим вице-президентом по экономике развития Всемирного банка с 1 октября назначен нобелевский лауреат Майкл Кремер.
На этом посту он сменит Гилла Индермита, передает ТАСС. «Я рад приветствовать Майкла в Группе Всемирного банка. Он присоединится к нам в то время, когда миру необходимы смелые решения наиболее насущных проблем развития, включая создание рабочих мест, отвечающих чаяниям более чем 1,2 млрд молодых людей, которые достигнут трудоспособного возраста в ближайшие десятилетия», – заявил глава организации Аджай Банга.
В 2019 году Майкл Кремер удостоился Нобелевской премии по экономике совместно с Абхиджитом Банерджи и Эстер Дюфло за экспериментальный подход к снижению уровня глобальной бедности.
Сейчас он работает профессором в Чикагском университете и числится сотрудником Национального бюро экономических исследований США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирный банк зафиксировал рост уровня бедности на Украине до 41,6%.
Аналитики организации отметили падение реальных заработков наиболее уязвимых домохозяйств более чем на 30%.
Президент России Владимир Путин назвал этот финансовый институт политически ангажированным.