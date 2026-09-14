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Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде
Европейский парламент принял решение об открытии своего представительства в Оттаве в преддверии выступления премьер-министра Канады Марка Карни для укрепления двусторонних связей.
Европарламент намерен открыть свое представительство в Оттаве на фоне укрепления отношений между Евросоюзом и Канадой, передает РИА «Новости». Такое решение было принято в преддверии выступления канадского премьер-министра Марка Карни перед евродепутатами.
«Европейский парламент откроет представительство в Оттаве для дальнейшего укрепления парламентских связей между Европейским союзом и Канадой», – говорится в официальном заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что новое представительство усилит присутствие ЕП в регионе и улучшит взаимодействие с канадской стороной. Кроме того, это поможет повысить осведомленность жителей страны о деятельности европейских парламентариев и будет способствовать развитию двусторонних обменов.
Ранее Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.
Американские журналисты узнали о желании премьер-министра Марка Карни сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.
Позже канадское правительство официально опровергло информацию о стремлении государства к членству в европейском объединении.