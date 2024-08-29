В Германии после теракта решили ввести запрет на ношение ножей

Глава МВД Фезер: В Германии введут запрет на ношение ножей после теракта в Золингене

Tекст: Вера Басилая

Как заявила Фезер, с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем будет введен полный запрет на ношение ножей в общественных местах. По ее словам, исключение составят лишь те случаи, когда ножи необходимы для профессиональной деятельности, например, поварам или актерам. Также обсуждается возможность ограничения ношения ножей в общественном транспорте, передает РИА «Новости».

Для эффективного контроля за соблюдением нового закона федеральным землям будут переданы дополнительные полномочия на проведение проверок. Кроме того, полиция получит право проводить выборочные проверки без наличия конкретных подозрений.

Фезер заявила, что параллельно с ужесточением мер безопасности, немецкое правительство намерено усилить борьбу с незаконной миграцией. Планируется ускорить процесс депортации лиц, не имеющих права на пребывание в Германии, а также ввести более жесткие требования к лицам, покидающим страну.

Она также подчеркнула, что правоохранительные органы получат дополнительные инструменты для борьбы с исламизмом, включая использование искусственного интеллекта и систем распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что на фестивале в немецком городе Золинген мужчина напал с ножом на прохожих, как минимум три человека погибли, еще несколько человек тяжело ранены.

СМИ писали, что полиция провела рейд в одном из приютов для беженцев в Золингене и задержала подозреваемого.