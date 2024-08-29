  • Новость часаГлава МАГАТЭ назвал крайне сложной ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС
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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области
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    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    27 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    22 комментария
    29 августа 2024, 23:55 • Новости дня

    В Германии после теракта решили ввести запрет на ношение ножей

    Глава МВД Фезер: В Германии введут запрет на ношение ножей после теракта в Золингене

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на недавний теракт в Золингене в Германии будут введены ряд жестких мер, направленных на повышение безопасности в стране, в том числе, запретят ношение ножей в общественных местах и ужесточат контроль над миграцией, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

    Как заявила Фезер, с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем будет введен полный запрет на ношение ножей в общественных местах. По ее словам, исключение составят лишь те случаи, когда ножи необходимы для профессиональной деятельности, например, поварам или актерам. Также обсуждается возможность ограничения ношения ножей в общественном транспорте, передает РИА «Новости».

    Для эффективного контроля за соблюдением нового закона федеральным землям будут переданы дополнительные полномочия на проведение проверок. Кроме того, полиция получит право проводить выборочные проверки без наличия конкретных подозрений.

    Фезер заявила, что параллельно с ужесточением мер безопасности, немецкое правительство намерено усилить борьбу с незаконной миграцией. Планируется ускорить процесс депортации лиц, не имеющих права на пребывание в Германии, а также ввести более жесткие требования к лицам, покидающим страну.

    Она также подчеркнула, что правоохранительные органы получат дополнительные инструменты для борьбы с исламизмом, включая использование искусственного интеллекта и систем распознавания лиц.

    Ранее сообщалось, что на фестивале в немецком городе Золинген мужчина напал с ножом на прохожих, как минимум три человека погибли, еще несколько человек тяжело ранены.

    СМИ писали, что полиция провела рейд в одном из приютов для беженцев в Золингене и задержала подозреваемого.

    29 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Глава «Белого интернета» оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

    Глава «Белого интернета» Сидоренко оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

    Слияние видеоконтента с «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео» стало результатом инвестиций в отрасль за последние четыре года, заявила гендиректор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко.

    В VK заявили об объединении видеоконтента трех платформ на основе собственной разработки – one-cloud, объем хранилища превысил 1,5 эксабайта, или более 1,5 млрд гигабайт.

    Сидоренко отметила, что за четыре года объем вложений российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в 4 трлн рублей. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза. И сегодня мы можем увидеть результаты этих финансовых вливаний, пояснила она.

    Ее комментарий приводится в Telegram-канале «Белый интернет».

    Российские цифровые медиа планомерно и поступательно развивают свои продукты, обеспечивая технологическую независимость от западных вендоров, подчеркнула гендиректор АНО.

    VK в этом вопросе является одним из лидеров, компания активно внедряет собственные инновационные решения в свои сервисы, которые «ничем не уступают западным аналогам», добавила Сидоренко.

    «Преимущество внедренной технологии – безопасное облачное хранение видеоконтента и скорость его передачи. Пользователи почувствуют высокую скорость загрузки видеозаписей, их добавления в любую из платформ VK. Это же позволит в быстрые сроки восполнить объем видеозаписей, догнав международные платформы», – указала эксперт.

    По ее мнению, Россия уверенно идет «к созданию своей национальной цифровой экосистемы с надлежащим уровнем безопасности и цифровой оснащенности работы».

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    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    29 августа 2024, 07:23 • Новости дня
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Киев будет потрясен, если узнает о масштабах поддержки России среди украинских бизнесменов, чиновников и других влиятельных лиц.

    По его словам, значительная часть украинского населения испытывает глубокую неприязнь к действующей власти и активно содействует России в рамках спецоперации. Многие из тех, кто оказывает помощь, занимают высокие посты и обладают значительным влиянием, передает «Комсомольская правда».

    Представитель подполья также отметил, что участники движения не преследуют материальной выгоды и действуют исключительно из убеждений.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Киевской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский канал «Новости. LIVE».

    Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Киевской области, передает РИА «Новости», однако подробностей не приводится.

    Ранее в четверг украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги.

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    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

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    29 августа 2024, 13:17 • Новости дня
    Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве
    Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве
    @ Вадим Гришанкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова возбуждено дело о мошенничестве, следствие полагает, что он обогащался за счет парка «Патриот», заставляя строителей бесплатно обслуживать свой участок в Подмосковье, сообщил Следственный комитет.

    Согласно версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка, обогащался за счет учреждения, он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей к себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет «Патриота».

    Также он через подчиненных принуждал глав коммерческих организаций, работающих по договору с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. За эти работы Попов не платил.

    После этого генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

    СК установил, что в собственности Попова и членов его семьи есть множество объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая стоимость оценивается в более 500 млн рублей. Ведомство проверяет законность приобретения этого имущества.

    Ранее предыдущего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».

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    29 августа 2024, 12:48 • Новости дня
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» подключились к боевым действиям на Брянском направлении, до этого они уже участвовали в боях на Волчанском и Липцовском направлениях, указало Минобороны России.

    Группировка на этих трех направлениях в последние сутки поразила формирования 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны у Пустогорода (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила две контратаки украинских штурмовиков из 22-й механизированной бригады. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 человек, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Новоукраинки в ДНР, а также отразила три контратаки.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 105 человек, БМП, американскую гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у Павловки и Степового в Запорожской области. В зоне ее действия украинская сторона потеряла до 45 человек, американский БТР М113, американскую САУ Paladin и две станции РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

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    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    29 августа 2024, 15:06 • Новости дня
    Bild: Немецкий 81-летний миллионер женился на 26-летней россиянке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий миллионер Хорст-Дитер Эш, известный в прошлом как успешный предприниматель в сфере строительного машиностроения, женился на 26-летней россиянке, сообщило издание Bild.

    Хорст-Дитер Эш в 1970-х годах основал концерн IBH-Holding, однако бизнес рухнул, а сам предприниматель оказался в тюрьме. В 1980-е годы Эш эмигрировал в США и создал модельное агентство Wilhelmina International в Нью-Йорке, где одним из его бизнес-партнеров был Дональд Трамп, передает «Московский комсомолец».

    Сегодня Эш проживает в Мексике, он отошел от дел. Недавно он женился на гражданке России Алине. Пара обвенчалась в июне, а в мае у них родилась дочь Марселина. Супруги планируют переехать в Европу, отмечает издание.

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    29 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    В США признали потерю Украиной первого F-16

    WSJ: Украина потеряла первый F-16

    В США признали потерю Украиной первого F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, подтвердил американский чиновник изданию The Wall Street Journal.

    Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

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    29 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса
    Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риск возникновения глобального финансового кризиса сохраняется, его пик может прийтись на середину следующего года, сообщил Банк России (ЦБ).

    Как следует из опубликованного ЦБ проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», произошедшее в последние годы резкое повышение ставок центральными банками является одним из самых быстрых в истории, передает РИА «Новости».

    Сочетание высоких процентных ставок и накопившихся дисбалансов может спровоцировать новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года, считают в ЦБ.

    В документе отмечается, что в рамках такого сценария первые признаки кризиса могут проявиться уже в начале 2025 года, а его пик придется на вторую и третью четверти года. В ответ на ухудшение ситуации центральные банки будут вынуждены снижать ключевые ставки.

    В начале августа японский индекс Nikkei по итогам торгов обвалился на 12,4%. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему фондовые рынки стали падать один за другим, как карточные домики, может ли это перерасти в финансовый кризис, а затем и в мировой экономический кризис – и как это затронет Россию.

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    29 августа 2024, 04:43 • Новости дня
    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже

    Опубликовано видео с Дуровым после освобождения из-под стражи в Париже

    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликована первая видеозапись с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья его отпустили под залог в 5 млн евро и отправили под судебный надзор.

    На кадрах Дуров выходит с территории суда. На нем бейсболка и солнцезащитные очки. Он не стал ничего комментировать и быстро сел в тонированный минивен, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что основатель Telegram внесет залог в размере 5 млн евро в ближайшее время.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    Мессенджер Telegram зарекомендовал себя помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века? Подробности

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    Главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война

    Дональд Трамп увеличил шансы на победу на президентских выборах в США в ноябре, заручившись поддержкой Роберта Кеннеди–младшего – самого адекватного кандидата, если судить по отношению к Украине и конфликту с Россией. Риск третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область становится одной из главных тем кампании, но демократы пытаются заглушить опасную повестку. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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