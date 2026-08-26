Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Германии
Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Карлсруэ
В немецком городе Карлсруэ рядом с главным железнодорожным вокзалом нашли 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщили местные власти.
Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли в немецком Карлсруэ, передает ТАСС. Опасную находку обнаружили в ходе строительных работ недалеко от главного железнодорожного вокзала города.
Власти организовали эвакуацию населения в радиусе 200 метров от места обнаружения снаряда. «Наряду с жилым районом затронут участок железной дороги между Карлсруэ и Мангеймом», – отметили в городской администрации.
Товарная станция закрыта. Отрезок скоростной железной дороги также будет перекрыт непосредственно перед началом операции по обезвреживанию. Вес американской авиабомбы составляет 250 килограммов. Ожидается, что снаряд ликвидируют в течение дня. Точное число эвакуируемых граждан не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынужденно покинули около 30 тыс. жителей немецкого Пфорцхайма.
В июне прошлого года власти Кельна начали масштабную эвакуацию 20,5 тыс. человек ради обезвреживания трех американских снарядов.
В январе 2025 года в Дрездене из-за аналогичной опасной находки спасатели эвакуировали 10 тыс. горожан.