В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
В Дрездене эвакуировали 10 тыс. человек из-за авиабомбы
В Дрездене обнаружили авиабомбу, эвакуировали 10 тыс. человек из исторического центра
В Дрездене нашли авиабомбу времен Второй мировой, из-за чего эвакуировали 10 тыс. человек из исторического центра города, включая школы и музеи.
Авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена в Дрездене, сообщает ТАСС. Из-за необходимости ее обезвреживания, в четверг планируется эвакуация около 10 тыс. человек. В зоне эвакуации находится исторический центр города, где расположены ратуша, администрация премьера Саксонии, полицейское управление, музеи Государственных художественных собраний Дрездена, школы и детские сады.
Операция начнется в 09:00 (11:00 мск), когда все люди в радиусе одного километра от места обнаружения бомбы должны будут покинуть здания. Для эвакуированных будет организован пункт временного размещения в одном из ярмарочных комплексов города.
Снаряд весом 250 килограммов был найден во время работ по сносу моста Каролабрюке, часть которого обрушилась в сентябре в Эльбу. Специалисты, изучив бомбу, приняли решение о необходимости ее обезвреживания в целях безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны на стройплощадке новой станции метро в Петербурге, что привело к приостановке работ.
Также ранее сообщалось, что около 500 человек были эвакуированы в пригороде Парижа – Женвилье – на время обезвреживания снаряда времен Великой Отечественной войны.
В другом случае обнаружили арсенал боеприпасов в жилом доме в подмосковной Лобне, включающий снаряды, мины, гранаты и патроны, что стало известно после сообщения хозяина квартиры в экстренные службы.