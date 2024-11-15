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Спасатели рассказали об обнаруженном в Лобне арсенале боеприпасов
В жилом доме в подмосковной Лобне обнаружили арсенал боеприпасов, включающий снаряды, мины, гранаты и патроны. Сообщение поступило в экстренные службы от хозяина квартиры, который нашел опасные предметы во время ремонта, сообщает пресс-служба Мособпожспаса.
На место происшествия прибыли спасатели 317-й пожарно-спасательной части и эвакуировали жителей дома. После этого, совместно с сотрудниками МВД, было организовано оцепление территории. Для обезвреживания боеприпасов вызваны саперы, сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части Руслан Фадеев, передает РИА «Новости».
Как указали в ведомстве, тревожный звонок на номер экстренных оперативных служб поступил от хозяина недавно приобретенной квартиры, который сообщил, что во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды.
Следственный комитет занимается расследованием данного инцидента, выясняя происхождение боеприпасов и обстоятельства их оказания в жилом доме.
Накануне в Лобне житель нашел противопехотную мину под полом своей квартиры, что привело к эвакуации 38 жильцов, включая пятерых детей.