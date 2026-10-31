Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

Tекст: Катерина Туманова

На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.