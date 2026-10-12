Саудовская Аравия продлила приостановку работы аэропорта Эр-Рияда после атак

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».

«Приостановка операционной деятельности международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде продлена для завершения необходимых мер с целью обеспечения безопасности аэропорта и его готовности к работе», – говорится в сообщении ведомства.

Работа аэропорта была приостановлена после атаки 10 октября, в результате которой погибли 13 человек, еще 309 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

В воскресенье гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.