12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Саудовская Аравия продлила приостановку работы аэропорта Эр-Рияда
Саудовская Аравия продлила приостановку работы аэропорта Эр-Рияда после атак
Власти Саудовской Аравии приняли решение продлить приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.
Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».
«Приостановка операционной деятельности международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде продлена для завершения необходимых мер с целью обеспечения безопасности аэропорта и его готовности к работе», – говорится в сообщении ведомства.
Работа аэропорта была приостановлена после атаки 10 октября, в результате которой погибли 13 человек, еще 309 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.
В воскресенье гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда.
Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.