Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
У жителя ДНР изъяли автомат и танковый снаряд
МВД ДНР: Полиция изъяла автомат и танковый снаряд у жителя Харцызска
Сотрудники уголовного розыска обнаружили у 43-летнего жителя Харцызска незаконно хранящиеся боеприпасы и предмет, похожий на автомат Калашникова.
В Харцызске оперативники выявили факт незаконного хранения оружия местным жителем, сообщает МВД ДНР в Telegram. У 43-летнего мужчины изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, 83 трубчатых пороховых заряда, танковый снаряд калибра 125 мм, минометную мину калибра 82 мм, обтекатель от ракеты реактивной системы залпового огня «Град» и семь патронов.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет и штраф в размере до 100 тыс. рублей.
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