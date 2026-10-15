Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Житель Камчатки попался на продаже охотничьего карабина через мессенджер
МВД: На Камчатке задержали мужчину за продажу карабина за 100 тыс. рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали 72-летнего жителя Петропавловска-Камчатского при попытке сбыта охотничьего карабина и 330 патронов за 100 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция организовала контрольную закупку после того, как мужчина разместил объявление о продаже оружия в мессенджере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Пенсионера задержали возле дома на Пограничной улице после передачи покупателю карабина «МА-Винторез-9» калибра 9х39 миллиметров и патронов к нему.
Экспертиза подтвердила, что изъятый карабин относится к гражданскому нарезному охотничьему самозарядному оружию и пригоден для стрельбы, а патроны исправны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия и боеприпасов.
В прошлом месяце военного ВСУ задержали за продажу оружия в интернете.
В мае сбежавшего украинского солдата поймали при попытке продажи гранат и автомата.
В феврале ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников.