Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Глава РСПП Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю
Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций
Российско-американская договоренность по поставкам дизельного топлива может стать перспективным прецедентом отмены или приостановки санкций, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.
«Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.
По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.
Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.
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