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    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 08:55 • Новости дня

    Глава РСПП Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю

    Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американская договоренность по поставкам дизельного топлива может стать перспективным прецедентом отмены или приостановки санкций, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    «Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

    По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.

    Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание New York Post раскрыло сроки доставки в США российского дизельного топлива.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины.

    14 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по связям с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США готовятся подписать соглашения о поставках российского дизеля в ближайшие дни.

    Соглашения между Россией и США о поставках российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с США для скорейшего заключения контрактов, передает ТАСС.

    «Мы очень активно, в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем, я бы сказал, в часовом режиме, решаем очень много логистических вопросов о том, как бы все эффективно реализовать. Но все будет в ближайшие уже дни», – заявил Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал это соглашение взаимовыгодным.

    В понедельник Дмитриев указал на лицемерие критики дизельной сделки со стороны Евросоюза.

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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    14 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива выгодно обеим странам и оказывает значительную помощь мировому рынку.

    Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США приносит существенную пользу не только участникам договора, но и всей глобальной экономике. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

    «Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам», – сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    По его словам, европейские политики стремятся помешать любому экономическому взаимодействию двух государств. Несмотря на эти попытки, Москва планирует продолжать сотрудничество с Вашингтоном в соответствии с поручениями Владимира Путина.

    «Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против «дизельной сделки» с США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал соглашение Москвы и Вашингтона взаимовыгодным. В понедельник Дмитриев охарактеризовал критику этого договора со стороны Евросоюза как лицемерие.

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    14 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК

    Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дальнейшее смягчение американских санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса зависит от ситуации на рынке и двусторонних взаимоотношений.

    Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

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    14 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    @ Stanislav Kozlovskiy/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное бюро расследований США официально опровергло сообщения, что директор ведомства Кэш Пател прибыл в Россию.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло поездку своего директора Кэша Патела в Россию. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.

    В заявлении ведомства говорится: «Слева: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Справа: А вот где на самом деле находится Кэш Патель. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!»

    «Слева» и «справа» относятся к двум видео, размещенным рядом в публикации ФБР: слева показано сообщение MS Now о приезде Пателя в Россию, справа – его участие в мероприятии Университета Либерти.

    Сам Пател прокомментировал это сообщение, отметив, что «факты важнее кликбейта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

    В августе ФБР также отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву.

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    14 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться более конкретной информации о вероятной приостановке передачи Киеву американских разведданных и ограничении работы спутниковой связи Starlink.

    В Кремле обратили внимание на противоречивые сообщения о сокращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы не знаем, что произошло со Starlink... Это какая-то совершенно разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то были ограничения на поставку развединформации, предупредительной информации о пусках. Но, с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается. Поэтому здесь нужно дождаться все-таки более или менее осязаемой информации», – заявил Песков.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США предупредили Киев о готовности прекратить передачу разведданных. Позже Владимир Зеленский подтвердил отсутствие информации от западных партнеров о пусках ракет, однако президент США Дональд Трамп опроверг остановку обмена данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский рассказал об отсутствии обсуждений с США остановки передачи разведданных.

    Украинский лидер подтвердил получение предупреждения Вашингтона о прекращении обмена информацией.

    Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг прекращение передачи разведывательных данных Киеву.

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    14 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о поездке в Россию

    Директор ФБР Патель потребовал извинений за фейк о поездке в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за распространение недостоверной информации о прибытии в Россию.

    Телеканал выпустил сюжет о приезде руководителя ведомства в Москву для переговоров с ФСБ, однако в действительности он находился на мероприятии в Университете Либерти в штате Вирджиния, передает РИА «Новости».

    «MS NOW только что сообщил, будто я «прибыл в Россию» для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа… Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом», – написал Патель в соцсети X.

    В официальном аккаунте ФБР также был опубликован отрывок из выступления директора с подписью, подтверждающей реальное местонахождение руководителя. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о якобы планируемом визите Пателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФБР опровергло сообщения о прибытии руководителя ведомства в Россию.

    СМИ написали о приезде Пателя в Москву.

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию.

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    14 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию.

    По словам Пескова, Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию, передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Патель планирует приехать в Россию в середине октября. На вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить эту информацию, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

    «Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву. В июле сообщалось, что директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки отечественного дизельного топлива будут осуществляться как на мировые рынки, так и напрямую в Соединенные Штаты.

    Российское дизельное топливо будет экспортироваться на мировой рынок и поставляться в Соединенные Штаты напрямую. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с договоренностями поставки будут на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую», – сказал Новак, отвечая на вопрос о направлениях экспорта.

    Вице-премьер также добавил, что ранее Россия поставляла на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень. По его словам, этого объема будет достаточно, чтобы он влиял на балансировку спроса и предложения.

    «Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 млн тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки двух стран из-за санкций ЕС.

    В понедельник Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

    Ранее глава Минфина США назвал поставки российского горючего выгодными для американцев.

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    14 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

    Песков заявил о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии с Украиной, указав на отсутствие конкретики со стороны США.

    Песков отметил, что из-за отсутствия четких параметров предлагаемого Вашингтоном режима российские силы продолжают выполнять свои задачи, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны опубликовало список объектов на Украине, по которым ночью были нанесены удары. В перечень в том числе вошли электростанции. В связи с этим журналисты спросили Пескова, значит ли это, что энергоперемирие, о котором говорили США, не устраивает Россию.

    «А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?» – поинтересовался Песков. Услышав отрицательный ответ, он подтвердил: «Вы абсолютно правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.

    В среду в интернете появилось видео отключения электричества в Киеве после удара.

    ВС России в среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

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    15 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Директор ФБР передал в соцсети «привет из России»

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател разместил в соцсети Х интригующую реплику на фоне слухов о том, что он прибыл в Россию, и заявления ФБР, что это не так.

    «Из России с любовью…» – написал Патель в соцсети Х, не добавив более ничего к реплике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию.

    В среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

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    15 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Дмитриев заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб России и США

    Глава РФПИ Дмитриев указал на пользу от сотрудничества спецслужб России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог правоохранительных органов РФ и США принесет огромную пользу всему миру.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя о визите в РФ, передает ТАСС.

    «Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, точно так же, как экономическое и энергетическое сотрудничество», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ранее руководитель американского ведомства отреагировал на ложное сообщение телеканала MS Now о своей поездке в Россию, опубликовав пост со словами «Из России с любовью…». Дмитриев в ответ подчеркнул, что вскоре это может стать реальным сообщением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о своей поездке в Россию. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов между спецслужбами двух стран по обмену заключенными. Также он рассказал о перспективах восстановления российско-американских отношений.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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