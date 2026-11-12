  • Новость часаПутин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    12 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    Условия бронирования сотрудников от мобилизации ужесточили на Украине

    Кабмин Украины обязал предприятия обосновывать бронь сотрудников от мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприятия на Украине для бронирования сотрудников от мобилизации должны доказать, что остановка их работы нанесет ущерб обороноспособности или экономике страны, сообщил украинский кабмин.

    Правительство Украины выдвинуло дополнительные условия для предприятий, желающих получить или продлить статус критически важного, который дает право бронировать сотрудников от мобилизации, передает РИА «Новости».

    «Теперь для получения или планового продления статуса критичности недостаточно просто соответствовать базовым финансовым или отраслевым показателям. Каждое предприятие должно дополнительно выполнить два ключевых условия», – говорится в сообщении кабмина.

    Работодатель обязан обосновать, что прекращение деятельности предприятия нанесет ущерб обороноспособности страны, жизнеобеспечению населения, работе критической инфраструктуры или макрофинансовой устойчивости. Также компания должна работать в одной из 13 сфер, признанных критическими.

    Кабмин также подготовил проект акта о переходном периоде, согласно которому статус критичности предприятий, истекающий в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлевается до 1 февраля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинские военкоматы начали забирать в армию специалистов военно-промышленного комплекса из-за снижения квот на бронь.

    В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

    Незадолго до этого премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Комментарии (13)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

    Комментарии (10)
    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

    Комментарии (13)
    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

    Комментарии (17)
    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

    Комментарии (13)
    11 ноября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По итогам трехсторонних переговоров Москва и Киев стали ближе к мирному урегулированию конфликта, сообщил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», – заявил помощник главы государства, отвечая на вопрос о приближении стран к заключению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Глава российской делегации выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира

    Politico: США намерены привлечь Европу к переговорам по Украине

    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что единственный способ добиться урегулирования на Украине – включить европейских представителей в следующий раунд переговоров, и анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    По итогам двух дней трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами. «Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», – заявил он на брифинге для журналистов, добавив, что обсуждения были непростыми, а самым сложным остаётся вопрос о спорных территориях, пишет Politico.

    По словам Кушнера, стороны договорились о крупнейшем за время войны обмене пленными, однако окончательные цифры предстоит согласовать после визита Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, где они рассчитывают получить одобрение Владимира Путина.

    Главной целью поездки в Москву Кушнер назвал получение согласия Путина на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров – по его словам, Москва уже демонстрирует готовность к этому. После визита американские переговорщики планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

    Украинский президент настаивает, что Европа должна выбрать одного представителя для переговоров и определиться с кандидатурой до конца месяца, тогда как сейчас на встречах в Абу-Даби присутствуют сразу представители Еврокомиссии, Евросовета, НАТО, Британии, Франции, Германии и Италии.

    Немецкие чиновники, участвовавшие в переговорах, выразили скептицизм относительно перспектив процесса, назвав его «российской ловушкой».

    В среду МИД Швейцарии направил эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник США Джаред Кушнер назвал непростым второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области

    Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области

    Tекст: Ольга Иванова

    На местах падения обломков беспилотников в Омской области начали работу оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.

    Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.

    В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

    Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет

    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

    Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.

    «Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.

    Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.

    В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Анонсированы новые санкции ЕС против России
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы
    Набиуллина назвала низкую инфляцию условием доступной ипотеки
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink
    Эстония выдвинула Каллас и Кошту на роль переговорщиков по Украине
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации