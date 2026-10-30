Претензии к посадившему самолет в поле пилоту Белову выросли до 171 млн рублей

Ущерб по делу пилота «Уральских авиалиний» Белова превысил 171 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Уральские авиалинии» при повторном допросе СК заявляют, что они потерпевшие, хотя они уже получили страховку 1 млрд и 300 млн [рублей]», – заявил Белов РИА «Новости».

В предоставленном обвиняемым постановлении фигурируют суммы за поврежденные детали на сумму 127 млн рублей, а также дополнительные расходы на 44 млн рублей, включающие уборку снега, охрану, аренду поля и выплаты пассажирам. При этом, по словам Белова, стоимость деталей не была должным образом определена, а сами они не приобщены к делу как вещественные доказательства.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству подтвердили, что компания не имеет имущественных претензий к Белову и не предъявляла ему исков. Там пояснили, что ущерб возмещен страховщиками, а предоставление информации о его размере по запросу органов не является предъявлением претензий.

Самолет Airbus А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы. Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения, так как следствие считает, что он мог безопасно приземлиться в Омске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета выразили поддержку пилоту Сергею Белову во время судебного заседания. В прошлом году пилот отказался подавать ходатайство о прекращении уголовного дела. Следователи оценили сумму ущерба авиакомпании в 118,9 млн рублей.