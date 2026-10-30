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Претензии к посадившему самолет в поле пилоту Белову выросли до 171 млн рублей
Ущерб по делу пилота «Уральских авиалиний» Белова превысил 171 млн рублей
Сумма материальных претензий по уголовному делу в отношении пилота Сергея Белова, экстренно посадившего самолет со 161 пассажиром в поле под Новосибирском, выросла со 118 млн до более чем 171 млн рублей, сообщил сам обвиняемый.
«Уральские авиалинии» при повторном допросе СК заявляют, что они потерпевшие, хотя они уже получили страховку 1 млрд и 300 млн [рублей]», – заявил Белов РИА «Новости».
В предоставленном обвиняемым постановлении фигурируют суммы за поврежденные детали на сумму 127 млн рублей, а также дополнительные расходы на 44 млн рублей, включающие уборку снега, охрану, аренду поля и выплаты пассажирам. При этом, по словам Белова, стоимость деталей не была должным образом определена, а сами они не приобщены к делу как вещественные доказательства.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству подтвердили, что компания не имеет имущественных претензий к Белову и не предъявляла ему исков. Там пояснили, что ущерб возмещен страховщиками, а предоставление информации о его размере по запросу органов не является предъявлением претензий.
Самолет Airbus А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы. Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения, так как следствие считает, что он мог безопасно приземлиться в Омске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета выразили поддержку пилоту Сергею Белову во время судебного заседания. В прошлом году пилот отказался подавать ходатайство о прекращении уголовного дела. Следователи оценили сумму ущерба авиакомпании в 118,9 млн рублей.