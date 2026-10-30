Глава Минобороны Молдавии анонсировал рост военных расходов до 0,7% ВВП

Минобороны Молдавии решило увеличить армию до 8,5 тыс. человек к 2030 году

Tекст: Мария Иванова

Глава военного ведомства республики прокомментировал проект бюджета страны на будущий год, предполагающий увеличение затрат на вооруженные силы, пишет ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.

«Я потребовал соблюдения положений стратегии, где четко определено постепенное увеличение бюджетных ассигнований до 1% ВВП к 2030 году. Соответственно, в 2027 году это должно быть как минимум 0,7% ВВП согласно положениям стратегии», – заявил Носатый.

По словам министра, в текущем году существенно возрастут поставки вооружений в Молдавию по контрактам, заключенным в 2023 и 2024 годах. Он отметил, что контракты находятся на завершающей стадии, благодаря чему армия получит больше новой техники вместо устаревшего оборудования.

Бюджет министерства обороны также должен покрывать расходы на постепенное увеличение численности личного состава до 8,5 тыс. военнослужащих к 2030 году.

Планы по наращиванию военных возможностей вызывают обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии. Тирасполь также озабочен участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы, а оппозиция жестко критикует рост военных трат на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании Киевом и Кишиневом соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере.

В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев назвал процесс милитаризации и закупки вооружений Кишиневом угрожающим безопасности региона.

На прошлой неделе руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики заявил об отказе молдавского правительства от мирного урегулирования конфликта.