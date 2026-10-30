Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Мужчина ранен при ударе украинского дрона по сельхозтехнике под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области
В Белгородском округе мужчина получил осколочные ранения после атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственную технику, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
«В районе села Пуляевка Белгородского округа дрон атаковал сельхозтехнику. Мужчину с осколочными ранениями спины, плеча, предплечья и ног бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Техника повреждена», – сообщили в оперативном штабе.
Кроме того, в результате атак беспилотников в шести населенных пунктах региона зафиксированы повреждения жилых домов, предприятия, социального объекта, гаража и 11 автомобилей.
Повреждения выявлены в Шебекино, селе Белянка, поселке Красная Яруга, хуторе Масычево, селе Смородино и селе Гостищево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в поселке Красная Яруга Белгородской области женщина погибла в результате взрыва беспилотника ВСУ.
В среду мирный житель скончался от ранений после удара украинского дрона по сельскохозяйственной технике в селе Бессоновка.
В тот же день четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в приграничных районах региона.