В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Один мужчина получил слепые осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. Еще у двоих пострадавших – мужчины и женщины – осколочные ранения головы. <…> В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал велосипедиста», – сообщил штаб в Max.

Пострадавшие при ударе по автомобилю доставлены в Шебекинскую ЦРБ, затем их переведут в Белгород. Велосипедист с множественными ранениями находится в реанимации в Грайворонской ЦРБ, позднее его направят в областную больницу.

В среду губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении четверых в результате атак ВСУ за прошедшие сутки.

Во вторник украинский беспилотник атаковал мужчину на электросамокате в селе Дорогощь Белгородской области.

На прошлой неделе в Шебекино и Грайвороне два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.