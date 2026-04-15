Пленный из ВСУ предложил армии Украины уйти из Донбасса
ВСУ должны уйти из Донбасса, если это поможет завершить боевые действия на Украине. Об этом сообщил пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун.
Пленный украинский военнослужащий Анатолий Жигун из 119-й бригады теробороны ВСУ заявил, что считает правильным вывод украинских войск с территории Донбасса, если это приведет к окончанию боевых действий, передает ТАСС.
Пленный также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта, напомнив, что Дональд Трамп, будучи президентом США, обещал содействовать решению, однако Владимир Зеленский поссорился с ним. Жигун добавил, что не поддерживает продолжение вооруженного конфликта из-за личных амбиций Зеленского, которому, по его мнению, «понравилось воевать и ходить в милитари».
Жигун признался, что поддерживал «майдан» и выступал против разгона протестов, так как был недоволен бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости немедленного вывода украинских войск из Донбасса.
Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал этот шаг условием для прекращения боевых действий.
Владимир Зеленский в грубой форме отверг возможность отступления армии.