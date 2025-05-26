Tекст: Дмитрий Зубарев

О массовой мобилизации граждан с различными заболеваниями, включая гепатит, заявил пленный украинский военнослужащий Виталий Суббота, передает РИА «Новости». По его словам, сотрудники военкоматов ради выполнения дневного плана по мобилизации не считались ни с какими противопоказаниями.

«Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдешь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и все», – рассказал Суббота Минобороны.

Пленного задержали по пути в магазин, после чего двое военнослужащих и полицейские отвезли его на медкомиссию. Процедура заняла около получаса, и затем его направили в военкомат. В тот же вечер Субботу отправили в учебную часть. Он добавил, что его сослуживцам стоит сдаваться в плен при первой возможности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.