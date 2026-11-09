Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Минпросвещения анонсировало появление единых учебников по физике в 2027 году
Минпросвещения: Единые учебники по физике появятся в школах весной 2027 года
Единые учебники по физике начнут закупать для российских школ в марте–апреле 2027 года, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
Новые единые учебники по физике начнут закупать для образовательных учреждений в марте или апреле 2027 года, передает РИА «Новости».
«Они сейчас в разной степени готовности, какие-то учебники на экспертизе, какие-то учебники уже находятся в апробации, но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников», – сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова на симпозиуме «Большая наука в школе».
Замглавы ведомства добавила, что пособия базового уровня по физике, математике, химии и биологии готовят представители Российской академии наук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подготовка государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников подошла к финальной стадии.
В прошлом месяце Минпросвещения запланировало разработать единые учебники по всем предметам школьной программы.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о начале тестирования новых единых пособий по точным и естественным наукам в некоторых школах.