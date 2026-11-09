Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мошенники начали красть аккаунты россиян под видом подписки Telegram Premium
МВД: Злоумышленники начали красть аккаунты под видом подписки Telegram Premium
Министерство внутренних дел России сообщило об активизации мошеннической схемы кражи учетных записей граждан с помощью фиктивной подарочной подписки Telegram Premium в преддверии праздников.
«От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение, что вам якобы подарили подписку Telegram Premium. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации Telegram», – говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Мах.
Правоохранители отметили, что на фальшивом сайте жертве предлагают ввести номер телефона и код подтверждения. Получив эти данные, злоумышленники могут завладеть учетной записью, завершить активные сеансы и начать рассылать вредоносные сообщения по списку контактов.
В ведомстве призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать QR-коды с предложениями бесплатного доступа к Premium-функциям и никогда не вводить коды подтверждения на сторонних ресурсах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в МВД предупредили о возможности кражи платежных данных граждан через поддельные точки Wi-Fi и вредоносные QR-коды.
На прошлой неделе ведомство сообщило о создании мошенниками чат-ботов в мессенджере для оплаты подписок на зарубежные сервисы.
Правоохранительные органы зафиксировали распространение фишинговых ссылок под предлогом отмены скрытых подписок.