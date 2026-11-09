Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Кравцов предложил отправлять школьников в ведущие научные институты
Кравцов предложил организовать поездки школьников в научные институты
Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с инициативой организовать для учащихся ознакомительные поездки в передовые научные организации страны.
Создание программы визитов в научно-исследовательские центры поможет привлечь подрастающее поколение к исследовательской деятельности, передает ТАСС.
«У нас большая программа, много программ посещения различных исторических музеев и мест. Это очень важно, эту работу мы будем продолжать, но нам нужна программа не только посещения установок мегасайенс, но и ведущих научных учреждений, научных университетов, структур академии наук», – заявил Кравцов.
По его мнению, в каждом регионе можно найти уникальные научные точки для посещения школьниками, такие как объекты на Байкале, в Гатчине и Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы».
Ранее победитель конкурса «Учитель года России» Дмитрий Баланчуков предложил организовать экскурсии на высокотехнологичные производства для преподавателей.
Также строительство научной установки класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» практически завершилось.