Строительство научного мегапроекта СКИФ достигло финальной стадии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Строительство научной установки класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) практически завершено, передает РИА «Новости». Серышев сообщил о готовности комплекса на встрече на строительной площадке. Он отметил: «Несмотря на все возникавшие при строительстве сложности, проект практически завершен». Он подчеркнул вклад ученых и строителей в успешную реализацию замысла.

Технологический запуск объекта в Кольцово запланирован на конец 2025 года. Общая строительная готовность комплекса сейчас составляет 95,1%. Для монтажа и наладки систем задействовано свыше 1,1 тыс. специалистов. Сообщается о высокой степени готовности всех зданий, а две экспериментальные станции почти готовы к вводу в эксплуатацию.

Проект включает три комплекса: линейный ускоритель, бустерный синхротрон и накопительное кольцо с периметром 476 метров. Научная установка СКИФ станет первым элементом сети источников синхротронного излучения поколения 4+ в России. Итоговая стоимость создания составила 47,3 млрд рублей из-за подорожания строительных материалов.

Запуск ускорительно-накопительного комплекса СКИФ даст возможность получить уникальные данные о материи на новом уровне и решать задачи в медицине, химии, энергетике. При запуске СКИФ продемонстрирует рекордную в мире яркость излучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригласили участвовать в создании нового коллайдера в Новосибирске. Ученые разработали компактную пушку для тестирования материалов СКИФа. Запуск синхротрона СКИФ назначили на начало 2026 года.