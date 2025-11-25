Запуск синхротрона СКИФ запланировали на начало 2026 года

Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.0 комментариев
В начале 2026 года под Новосибирском запланирован запуск основного кольца крупнейшего в стране синхротрона, готовность которого превышает 95%.
Основное кольцо мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» под Новосибирском планируется запустить в начале 2026 года, передает ТАСС.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об этом в прямом эфире канала ОТС, отметив, что точная дата будет объявлена позже.
СКИФ станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. Его возможности позволяют получать сверхточные данные о структуре и свойствах различных материалов, фактически «заглядывать внутрь» вещества. Готовность комплекса на середину ноября составляла более 95%, запуск ранее был перенесен с 2024 на конец 2025 года.
Травников также напомнил, что линейный ускоритель был введен в строй в декабре прошлого года, а бустер запущен весной текущего года.
В пресс-службе СКИФ подчеркнули, что оборудование первой экспериментальной станции будет смонтировано и подключено к концу текущего года. Предполагается, что циркулирующий пучок в накопительном кольце получат к середине 2026 года, после чего начнется работа по генерации рекордно яркого синхротронного излучения.
Технический запуск центра коллективного пользования СКИФ ожидается в конце декабря 2025 года, когда строительно-монтажные работы будут завершены, а оборудование ускорительного комплекса достигнет проектной энергии 3 ГэВ. В инжекционный комплекс уже входят линейный ускоритель и бустерный синхротрон, энергетические параметры которых позволят перепускать электронный пучок в основное накопительное кольцо.
Внутри СКИФ частицы будут двигаться по кольцу почти со скоростью света – этому способствуют мощные электромагниты, управляющие движением и энергией пучка. Когда электронный пучок в бустерном синхротроне достигает энергии 3 ГэВ, он по длинному транспортному каналу поступает в основной накопитель, где формируется необходимое для исследований излучение.
