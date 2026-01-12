Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
Экономист Балынин сообщил, при каком условии пенсия вырастет более чем вдвое
Размер страховой пенсии по старости в России можно значительно увеличить, если оформить выплаты позднее момента возникновения права на них, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По словам эксперта, cамая большая прибавка будет в случае, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет – тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.
«Механизм работает через повышающие коэффициенты, которые применяются одновременно к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и к фиксированной выплате. Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При обращении на три года позже они вырастут до 1,24 и 1,19, на пять лет – до 1,45 и 1,36, на семь лет – до 1,74 и 1,58, а при отсрочке на десять лет – до 2,32 и 2,11 соответственно», – рассказал Балынин «Газете.Ru».
Он рассчитал, что при 150 ИПК размер страховой пенсии в январе 2026 года может составить 33 098,69 рубля. Если отсрочить оформление на год, выплата увеличится до 35 281,41 рубля, что больше на 7%. Если отсрочка составит три года, пенсия вырастет до 40 563,14 рубля (на 23% больше), при отсрочке на пять лет – до 47 130,48 рубля (на 42% больше), на семь лет – до 56 058,17 рубля (в 1,69 раза больше), а на десять лет – до 74 776,18 рубля (в 2,26 раза больше).
Экономист отметил, что решение о более позднем обращении за пенсией остается добровольным и зависит от личной пенсионной стратегии гражданина.
По данным Социального фонда России на 16 декабря 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет 23 530 рублей. При этом уровень выплат у работающих пенсионеров ниже – 21 373 рубля, у неработающих – 24 006 рублей.
