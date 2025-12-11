Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года
В 2026 году социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля, как ранее сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, индексация составит 6,8%, что в переводе на денежные средства будет соответствовать 16,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, когда человек не заработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
