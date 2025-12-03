Социальный фонд увеличил выплаты для инвалидов

Tекст: Елизавета Шишкова

Большинство действующих мер поддержки для людей с инвалидностью в России расширяются и совершенствуются, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С этого года Социальный фонд начал автоматически устанавливать надбавку к пенсии инвалидов первой группы, ранее такая выплата назначалась только по заявлению.

Новый порядок предусматривает ежегодную индексацию надбавки за уход: в январе она увеличилась на 9,5%. В течение 2025 года повысили пенсионные гарантии для ветеранов спецоперации, получивших инвалидность. Теперь участники частных военных компаний и других организаций, содействующих Вооруженным силам, с августа получают государственную пенсию.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности: для первой – 26,5 тыс. рублей, второй – 22,1 тыс. рублей, третьей – 15,4 тыс. рублей. Назначение пенсий и их оформление происходит автоматически после поступления данных об инвалидности и не требует обращения участников СВО.

Такой проактивный подход работает и для других выплат: оформление электронных сертификатов на средства реабилитации и ежемесячных денежных выплат для инвалидов также проводится без заявлений.

В этом году российские компании получили возможность оформить субсидии на создание и оснащение рабочих мест для инвалидов, компенсация достигает 200 тыс. рублей за одно место, а на эти цели уже направлено более 41 млн рублей. Главные пенсии – страховая, государственная и социальная – назначают автоматически на основании сведений фонда, и решение принимают за пять дней со дня установления инвалидности.

С 2022 года принят 1,3 млн решений о назначении пенсий по инвалидности в беззаявительном формате. Кроме того, выплата ежемесячных денежных пособий также предоставляется проактивно – за последние пять лет ее оформили 4 млн человек.

Продление выплат после подтверждения инвалидности происходит без участия гражданина: за пять лет 8,3 млн россиян не пришлось обращаться в фонд для продления поддержки.