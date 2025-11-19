Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин призвал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость непрерывного развития искусственного интеллекта, отметив необходимость соответствовать темпам и размаху технологических перемен в современных условиях.
Президент России Владимир Путин призвал не снижать темпы развития искусственного интеллекта, чтобы идти в ногу с происходящими глобальными изменениями, передает ТАСС. Российский лидер выступил на конференции AI Journey, где подчеркнул необходимость постоянного движения вперед в этой сфере.
Путин отметил: «Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед, причем постоянно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен».
Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.