Путин призвал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин призвал не снижать темпы развития искусственного интеллекта, чтобы идти в ногу с происходящими глобальными изменениями, передает ТАСС. Российский лидер выступил на конференции AI Journey, где подчеркнул необходимость постоянного движения вперед в этой сфере.

Путин отметил: «Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед, причем постоянно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен».

Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.



