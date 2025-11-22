Глава Росархива: Вопрос об участии СССР в убийстве Кеннеди закрыт

Росархив опубликовал документы об Освальде, исключившие причастность СССР к убийству Кеннеди

Tекст: Мария Иванова

Вопрос о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди окончательно закрыт, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, передает ТАСС.

По его словам, опубликованные Росархивом ранее недоступные документы подтверждают: связей предполагаемого убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда с советскими спецслужбами обнаружено не было.

Артизов отметил, что публикация в США в январе этого года новых материалов по делу Кеннеди была частью внутриполитической борьбы, однако советская сторона с помощью рассекреченных архивов ставит точку в вопросе о возможном участии СССР. «Уже вечером 23 ноября Госдеп выпустил первое официальное заявление о непричастности Советского Союза, Кубы или какой-либо иной страны к убийству президента США», – подчеркнул он.

По словам главы Росархива, новый сборник впервые раскрывает широкой публике ранее засекреченные документы о пребывании Освальда в СССР. В числе материалов – анкета на визу, ходатайство о получении гражданства, а также письмо в посольство США с просьбой о возвращении на родину. Большинство документов ранее хранились в Архиве президента Российской Федерации и только недавно были переданы в Российский государственный архив новейшей истории.

Также были использованы сведения из Центрального архива КГБ Белоруссии. Официальная комиссия в США пришла к выводу, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку, а попыток раскрыть международный заговор не подтвердилось. Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, Освальд стрелял с шестого этажа склада учебников, где позже была найдена винтовка и использованные гильзы.

