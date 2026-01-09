Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.22 комментария
Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
Общественная дипломатия между Россией и США продолжает развиваться благодаря спортивным и культурным инициативам, включая «хоккейную» дипломатию, рассказал член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.
Контакты между Россией и США на уровне общественной дипломатии продолжаются, несмотря на сложные отношения между странами, сообщает ТАСС. Член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов рассказал, что такие взаимодействия включают спортивные и культурные проекты. В числе примеров он выделил так называемую «хоккейную» дипломатию, которую развивал совместно с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.
Климов отметил, что встречи в спортивной сфере часто начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательные беседы. «Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы», – поделился он. По его словам, впоследствии обсуждались темы, выходящие за рамки спорта, и стороны находили общие интересы.
В качестве еще одного удачного примера Климов назвал «джазовую» дипломатию, в которой активное участие принимает музыкант Игорь Бутман. Этот формат сотрудничества, по словам Климова, существует уже давно и включает взаимодействие не только с американскими музыкантами, но и с представителями других стран.
Климов подчеркнул, что, несмотря на трудности в отношениях РФ и США, общественная дипломатия может приносить неожиданные положительные результаты. Он отметил, что при профессиональном и последовательном подходе такие проекты способны быстро давать плоды.
