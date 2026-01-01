  • Новость часаСальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    11 комментариев
    1 января 2026, 10:00 • Политика

    США принуждены вновь уважать Россию

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло?

    Российско-американские отношения стали стержневым элементом глобальной дипломатии 2025 года. И, в отличие от событий предшествующих лет, США начали строить эти отношения не на лозунгах, обвинениях и «осях автократий», а на попытках найти общие знаменатели в национальных интересах и выстроить контакты с Москвой так, как они и должны выглядеть – на взаимоуважительной основе. Возобновить по-настоящему нормальные отношения.

    Этот американский поворот случился по двум причинам. Прежде всего, его спровоцировала и приблизила сама Россия.

    Долгие годы, еще даже до СВО Москва много раз говорила о том, что отсутствие равноправного, конструктивного и взаимоуважительного диалога, от которого отказывался Запад, приведет к серьезным последствиям. Западные партнеры Россию не слушали – ни европейцы, ни американцы.

    В администрации Байдена видели общение с Россией совсем по-другому – через давление с целью принудить Москву признать примат американских ценностей и интересов над российскими. Байден отказывался не просто вести с Москвой диалог – его администрация фактически отрицала возможность диалога с Россией как такового. Отчаявшись в 2021 году добиться понимания по-хорошему, Россия вынуждена была действовать по-плохому – начала СВО с целью защиты своих граждан от вскармливаемого Западом неонацистского режима на Украине.

    Поначалу идеологи Запада увидели в СВО возможность нанести России стратегическое поражение уже не в политике или экономике, а на поле боя. Опять же в Вашингтоне возникла идея полностью и политически, и экономически изолировать Россию от мирового сообщества. Однако провалы украинского «контрнаступа» 2023 года, успехи российских наступательных операций, нехватка денег и оружия в европейских арсеналах, а, самое главное,

    неспособность сломить российскую экономику и россиян привело к тому, что на Западе начали постепенно появляться трезвые взгляды.

    В 2025 году даже европейским ястребам стало понятно, что Россия не потерпит в результате этого конфликта «стратегическое поражение», как они это планировали. Наоборот – ВС РФ владеют в зоне СВО инициативой, ВСУ слабеют и отдают город за городом. Евробюрократия все с большим трудом находит деньги для киевского режима.

    Не случилось и никакой изоляции – страны мирового большинства заняли позицию как минимум доброжелательного нейтралитета. Только в 2025 году президент России побывал с визитами и в Китае, и в Индии. С Россией рано или поздно, но придется договариваться – говорят теперь даже такие записные русофобы, как президент Финляндии Александр Стубб.

    А в США же к власти и вовсе пришел прагматичный государственный деятель, который не связан с конфликтом и может начать все с чистого лица. Начав свой второй срок в 2025 году, президент Трамп отказался от наследия Байдена в российско-американских отношениях. Эта страница была полностью перевернута. Трамп и его команда осознали, что дальнейшие попытки нанести Москве стратегическое поражение приведут лишь к истощению и изоляции самих Соединённых Штатов на мировой арене.

    И что «сделать Америку великой снова» можно только через диалог и сотрудничество, а не противостояние с Россией.

    Логика американцев проста. Противостояние Запада с Москвой шло главным образом за постсоветское пространство, которое Трамп еще в ходе первого своего срока признавал отнюдь не приоритетным для США регионом. Сейчас, когда Америка отказывается от гегемонизма и трансатлантической политики (проще говоря, привязке своих интересов к европейским), зона бывшего СССР тем более уходит на периферию американского восприятия. А ведь ради этого противостояния Штаты не только тратят значительное количество ресурсов (Трамп насчитал сотни миллиардов долларов, вложенные в Украину), но и толкают Москву на сближение с по-настоящему стратегическим соперником США – Китаем.

    В свою очередь, сотрудничество с Россией создает Америке не только возможности для экономической выгоды, не только политическое сотрудничество с самой большой консервативной европейской страной, но и позволяет Трампу реализовать его план в отношении формирующегося многополярного мира. Судя по попавшей в прессу закрытой части американской стратегии нацбезопасности, Трамп хочет не бороться с этим миром (как делал Байден), а возглавить его, создав «Большую пятерку» с участием России, Индии, Японии и Китая.

    Так возвращение к уважительному диалогу с Россией стало крупнейшим поворотом в американской внешней политике, произошедшим в 2025 году. Этот поворот, с одной стороны, вызвал раскол на Западе, а с другой, позволил всему миру выдохнуть. Ведь Россия и Соединенные Штаты, по сути, отодвинулись от грани прямого военного конфликта, в который их втягивали европейские и украинские элиты. «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – заявлял по этому поводу Дональд Трамп.

    В итоге к середине 2025 года Москва и Вашингтон перешли к дипломатической рутинной работе, венцом которой и стал саммит в Анкоридже, и новая стратегия нацбезопасности США, в которой Москва не была названа угрозой для Америки, мира и даже Европы.

    Конечно, процесс нормализации двусторонних отношений не может быть простым и быстрым. На пути у сторон множество препятствий: инерция американской политической машины, евробюрократы, украинские террористы, американские демократы и СМИ. Но действия Трампа в 2025 году показали, что он действительно заинтересован в настоящей перезагрузке отношений с Россией. В том, чтобы было достигнуто реальное разрешение украинского кризиса.

    Да, американский президент не может заставить Евросоюз принять согласованные им с российской стороной условия мирного плана – но он отказывается и принимать европейское видение конфликта. Это само по себе резко снижает давление, которое оказывал Запад на Россию все эти годы.

    Эта политика Трампа стала не только следствием его взглядов на текущую мировую политику, но и военно-политической стратегии России. Стойкости ее солдат на поле боя и искусству ее дипломатов на столами переговоров. Москва смогла убедить Трампа в том, что именно ее подход к урегулированию украинского кризиса отвечает интересам и России, и США, и в целом мирового сообщества. И украинского народа в том числе, разумеется.

    Неудивительно, что на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским в последних числах декабря Трамп фактически солидаризировался с российской позицией и в вопросе мирного соглашения, и в территориальном аспекте, и в гарантиях безопасности, и даже в том, кто обстреливал Запорожскую АЭС. Самая сильная западная держава фактически стала играть с Россией в одну игру, разделять российский взгляд на политическую реальность. Это, возможно, главная внешнеполитическая победа России в 2025 году.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

