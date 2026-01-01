США принуждены вновь уважать Россию

Tекст: Геворг Мирзаян

Российско-американские отношения стали стержневым элементом глобальной дипломатии 2025 года. И, в отличие от событий предшествующих лет, США начали строить эти отношения не на лозунгах, обвинениях и «осях автократий», а на попытках найти общие знаменатели в национальных интересах и выстроить контакты с Москвой так, как они и должны выглядеть – на взаимоуважительной основе. Возобновить по-настоящему нормальные отношения.

Этот американский поворот случился по двум причинам. Прежде всего, его спровоцировала и приблизила сама Россия.

Долгие годы, еще даже до СВО Москва много раз говорила о том, что отсутствие равноправного, конструктивного и взаимоуважительного диалога, от которого отказывался Запад, приведет к серьезным последствиям. Западные партнеры Россию не слушали – ни европейцы, ни американцы.

В администрации Байдена видели общение с Россией совсем по-другому – через давление с целью принудить Москву признать примат американских ценностей и интересов над российскими. Байден отказывался не просто вести с Москвой диалог – его администрация фактически отрицала возможность диалога с Россией как такового. Отчаявшись в 2021 году добиться понимания по-хорошему, Россия вынуждена была действовать по-плохому – начала СВО с целью защиты своих граждан от вскармливаемого Западом неонацистского режима на Украине.

Поначалу идеологи Запада увидели в СВО возможность нанести России стратегическое поражение уже не в политике или экономике, а на поле боя. Опять же в Вашингтоне возникла идея полностью и политически, и экономически изолировать Россию от мирового сообщества. Однако провалы украинского «контрнаступа» 2023 года, успехи российских наступательных операций, нехватка денег и оружия в европейских арсеналах, а, самое главное,

неспособность сломить российскую экономику и россиян привело к тому, что на Западе начали постепенно появляться трезвые взгляды.

В 2025 году даже европейским ястребам стало понятно, что Россия не потерпит в результате этого конфликта «стратегическое поражение», как они это планировали. Наоборот – ВС РФ владеют в зоне СВО инициативой, ВСУ слабеют и отдают город за городом. Евробюрократия все с большим трудом находит деньги для киевского режима.

Не случилось и никакой изоляции – страны мирового большинства заняли позицию как минимум доброжелательного нейтралитета. Только в 2025 году президент России побывал с визитами и в Китае, и в Индии. С Россией рано или поздно, но придется договариваться – говорят теперь даже такие записные русофобы, как президент Финляндии Александр Стубб.

А в США же к власти и вовсе пришел прагматичный государственный деятель, который не связан с конфликтом и может начать все с чистого лица. Начав свой второй срок в 2025 году, президент Трамп отказался от наследия Байдена в российско-американских отношениях. Эта страница была полностью перевернута. Трамп и его команда осознали, что дальнейшие попытки нанести Москве стратегическое поражение приведут лишь к истощению и изоляции самих Соединённых Штатов на мировой арене.

И что «сделать Америку великой снова» можно только через диалог и сотрудничество, а не противостояние с Россией.

Логика американцев проста. Противостояние Запада с Москвой шло главным образом за постсоветское пространство, которое Трамп еще в ходе первого своего срока признавал отнюдь не приоритетным для США регионом. Сейчас, когда Америка отказывается от гегемонизма и трансатлантической политики (проще говоря, привязке своих интересов к европейским), зона бывшего СССР тем более уходит на периферию американского восприятия. А ведь ради этого противостояния Штаты не только тратят значительное количество ресурсов (Трамп насчитал сотни миллиардов долларов, вложенные в Украину), но и толкают Москву на сближение с по-настоящему стратегическим соперником США – Китаем.

В свою очередь, сотрудничество с Россией создает Америке не только возможности для экономической выгоды, не только политическое сотрудничество с самой большой консервативной европейской страной, но и позволяет Трампу реализовать его план в отношении формирующегося многополярного мира. Судя по попавшей в прессу закрытой части американской стратегии нацбезопасности, Трамп хочет не бороться с этим миром (как делал Байден), а возглавить его, создав «Большую пятерку» с участием России, Индии, Японии и Китая.

Так возвращение к уважительному диалогу с Россией стало крупнейшим поворотом в американской внешней политике, произошедшим в 2025 году. Этот поворот, с одной стороны, вызвал раскол на Западе, а с другой, позволил всему миру выдохнуть. Ведь Россия и Соединенные Штаты, по сути, отодвинулись от грани прямого военного конфликта, в который их втягивали европейские и украинские элиты. «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – заявлял по этому поводу Дональд Трамп.

В итоге к середине 2025 года Москва и Вашингтон перешли к дипломатической рутинной работе, венцом которой и стал саммит в Анкоридже, и новая стратегия нацбезопасности США, в которой Москва не была названа угрозой для Америки, мира и даже Европы.

Конечно, процесс нормализации двусторонних отношений не может быть простым и быстрым. На пути у сторон множество препятствий: инерция американской политической машины, евробюрократы, украинские террористы, американские демократы и СМИ. Но действия Трампа в 2025 году показали, что он действительно заинтересован в настоящей перезагрузке отношений с Россией. В том, чтобы было достигнуто реальное разрешение украинского кризиса.

Да, американский президент не может заставить Евросоюз принять согласованные им с российской стороной условия мирного плана – но он отказывается и принимать европейское видение конфликта. Это само по себе резко снижает давление, которое оказывал Запад на Россию все эти годы.

Эта политика Трампа стала не только следствием его взглядов на текущую мировую политику, но и военно-политической стратегии России. Стойкости ее солдат на поле боя и искусству ее дипломатов на столами переговоров. Москва смогла убедить Трампа в том, что именно ее подход к урегулированию украинского кризиса отвечает интересам и России, и США, и в целом мирового сообщества. И украинского народа в том числе, разумеется.

Неудивительно, что на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским в последних числах декабря Трамп фактически солидаризировался с российской позицией и в вопросе мирного соглашения, и в территориальном аспекте, и в гарантиях безопасности, и даже в том, кто обстреливал Запорожскую АЭС. Самая сильная западная держава фактически стала играть с Россией в одну игру, разделять российский взгляд на политическую реальность. Это, возможно, главная внешнеполитическая победа России в 2025 году.