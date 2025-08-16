Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске прошли переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. С самого начала на них был продемонстрирована принципиальная разница в том, как действующая администрация Белого дома относится к российскому руководству (а значит, и российским интересам) – по сравнению с администрацией Байдена.

Президенты России и США практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле (американский прилетел почти на полчаса раньше, и Трамп все это время ждал на борту), тепло поздоровались и на лимузине американского лидера отправились на переговоры. Приглашение в президентский автомобиль – редкий жест уважения со стороны Дональда Трампа.

Нынешняя тональность диалога между Путиным и Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет, – напомнил он. – Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях».

Уже сам этот факт вызвал неприкрытое раздражение ряда западных СМИ и политиков. «Мой желудок вывернулся, когда я услышал, как президент Соединенных Штатов охарактеризовал Владимира Путина как своего хорошего друга», – говорит сенатор-демократ Ричард Блюменталь. «Вместо того, чтобы вводить санкции против России, которыми Трамп грозил в последние дни, США их отменяют. Это является глубоко символичной и масштабной победой России», – с явно разочарованной интонацией отмечает Sky News.

«Встреча с мистером Трампом – большая победа для президента Владимира Путина, которая вывела его из дипломатической глубокой заморозки», – пишет и The New York Times, имея в виду, видимо, режим бойкота, который российскому президенту установили страны коллективного Запада. Бойкота, который Трамп самой встречей (да еще и на американской земле) демонстративно разрушил.

Переговоры проходили в формате «три на три» – с российской стороны, помимо президента, участвовали помощник главы государства по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской компанию Трампу составляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. И это само по себе признак результативных переговоров.

Главным же результатом стал сам тот факт, что руководители двух крупнейших ядерных держав наконец встретились для личного обсуждения сложнейших противоречий. И – несмотря на эти противоречия. «Упражнение по выслушиванию друг друга», – именно так Bloomberg назвал эти переговоры, прошедшие в полноценном дипломатическом формате и с соблюдением соответствующего протокола.

«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. <…> Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», – сказал на пресс-конференции Путин. – «Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела».

Трамп получил возможность из первых рук, при непосредственном личном контакте воспринять позицию высшего российского руководства по поводу украинского кризиса. Воспринять – и соответствующим образом отреагировать. «Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки», – заявил Путин.

Москва, в свою очередь, продемонстрировала, что по итогам переговоров отстояла и зафиксировала те базовые принципы, которые видит условием справедливого окончания украинского кризиса.

И главным таким принципом является – как в очередной раз подтвердил президент России – устранение первопричин конфликта на Украине. Потому что, по словам российского лидера, «события на Украине связаны с фундаментальными вопросами нашей национальной безопасности». И добиться устойчивого решения конфликта можно только с учетом всех законных озабоченностей России.

Скорее всего, Трамп рассчитывал на что-либо большее. Еще до переговоров он заявлял, что хотел бы добиться по их итогам режима прекращения огня – и он его в результате не получил. Не получил он и пакетную сделку, которую хотел. «Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет», – заявил американский лидер.

И все же самый первый шаг к началу настоящего диалога по разрешению конфликта действительно сделан. Россия показала всему миру стремление и к компромиссу, и к диалогу, и к заключению тех самых сделок, до которых так жаден президент США.

«Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США», – сказал Путин. По его словам, российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса, а также Арктики.

Однако чем масштабнее сделка, тем больше она требует долгой, кропотливой работы. И можно не сомневаться, что в на переговорах стороны этой работой и занимались.

Во-первых, обменялись позициями и вариантами решения. Во-вторых, по всей видимости, Трамп и Путин согласовали некие конкретные – и пока остающиеся за кадром – схемы решения украинского конфликта. Не случайно Трамп заявил, что «мы достигли согласия по многим, очень многим пунктам. Я буду созваниваться с союзниками по НАТО и Зеленским». Для обсуждения этих схем или же для принуждения Европы и Украины их принять – не так важно.

Важно, что после этого с высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду. Как выразился в ответ по-английски президент России, Next time in Moscow (в следующий раз – в Москве). А значит, первая встреча точно прошла не напрасно.