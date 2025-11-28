  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 15:05 • Справки

    Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Приметы на каждый день декабря 2025 года

    1 декабря – начало зимы

    Первый день зимы в народной традиции считался важным предсказателем погоды на весь холодный сезон. Если в этот день разыгрывалась метель, это однозначно указывало на снежную и ветреную Масленицу. Наблюдение за поведением птиц также давало ценные подсказки – ворона, расхаживающая по проезжей дороге, уверенно предсказывала скорую оттепель. Хозяйки старались завершить все важные домашние дела до наступления ранних сумерек, веря, что это принесет удачу в последний месяц уходящего года. Вечером было принято собираться семьей у печи и делиться планами на предстоящую зиму.

    2 декабря – Авдеев день

    Этот день посвящали защите домашнего очага от всяческих напастей. Святой Авдий почитался как надежный покровитель семейного благополучия и хранитель домашнего хозяйства. Для защиты от нечистой силы совершали особый обряд – обходили дом и постукивали обухом топора по всем оконным рамам и дверным косякам. Считалось крайне нежелательным покидать жилище без серьезной причины, поскольку, по поверьям, за порогом в этот день хозяйничали злые духи. Вечером вся семья собиралась за общим столом, укрепляя семейные узы.

    3 декабря – день Прокла

    В этот день особенно внимательно наблюдали за поведением птиц, считая их надежными предсказателями погоды. Тетерев, усевшийся на макушке дерева, уверенно предсказывал ясную солнечную погоду, а сорока, спрятавшаяся под крышей дома, предвещала скорую метель. Для защиты от нечистой силы читали специальные заговоры, а те, кому предстояла дорога, возносили молитвы о благополучном путешествии. Установившийся к этому дню санный путь считался добрым знаком, сулящим удачу в любых поездках.

    4 декабря – Введение

    Народная мудрость утверждала, что погода этого дня точно определяет характер всей предстоящей зимы. Свирепая вьюга предсказывала затяжные холода, крепкий мороз сулил суровую зиму, а густой туман указывал на частые оттепели. В каждом доме совершали красивый обряд – ставили за икону вишневые веточки, и если к Новому году на них появлялись листочки, это предвещало счастливый год. Обязательным считалось посещение церковной службы и визиты к родственникам для укрепления семейных связей.

    5 декабря – Прокопьев день

    Крестьяне внимательно следили за природными знамениями, чтобы предсказать будущую погоду. Обильный снегопад в этот день сулил урожайный год, неожиданное тепло предвещало затяжную зиму, а появление волков у человеческого жилья предсказывало лютые морозы. Смельчаки отправлялись в лес на поиски целебной травы ефилии, которая в этот день обладала особой силой. Найденные корешки использовали для лечения детей и людей с проблемами позвоночника.

    6 декабря – Митрофанов день

    К этому дню обычно устанавливался надежный ледяной покров на реках, что знаменовало начало зимних гуляний. Катание на санях по первому льду считалось не только развлечением, но и полезным для здоровья занятием. Совместные гуляния укрепляли семейные и соседские узы, создавая атмосферу единства. Девушки использовали этот день для гаданий на суженого, тайно надеясь увидеть в зеркале образ будущего жениха. Особо следили за эмоциями – любые ссоры в этот день могли навлечь беду на весь дом.

    7 декабря – Екатерина Санница

    Этот день традиционно открывал период зимних гуляний и смотрин. Катание на санях становилось не просто забавой, а способом образования новых пар. Девушки с надеждой клали под подушку яблоневую ветку, веря, что это поможет увидеть во сне суженого. Существовали и строгие запреты – танцы, шитье и любой ремонт считались недопустимыми занятиями. Погодные приметы также не обманывали: ясное небо предвещало крепкие морозы, а снегопад – долгую зиму.

    8 декабря – день Климента

    Этот день рекомендовалось провести в домашней атмосфере, занимаясь привычными делами. Женщины посвящали время рукоделию, мужчины – ремеслам, создавая особую атмосферу семейного уюта. Снегопад в этот день предсказывал дождливое лето, а уже лежащие пухлые сугробы сулили богатый урожай. Вечерами собирались за общим столом, рассказывая детям поучительные истории и передавая семейные предания.

    9 декабря – Юрьев день

    Этот день считался последним сроком для расчета со всеми долгами, что символически очищало путь в новый год. Исторически сложилось, что именно в этот период крепостные крестьяне могли поменять хозяина, предварительно рассчитавшись по всем обязательствам. Такая традиция давала людям надежду на возможность начать жизнь заново. В современных условиях этот обычай трансформировался в символическое завершение всех финансовых дел года.

    10 декабря – день иконы Божьей Матери

    В этот день особое внимание уделяли созданию атмосферы семейного тепла и уюта. Мужчины топили печь, символически укрепляя домашний очаг, а женщины пекли пироги, веря, что их аромат привлекает семейное счастье. Люди молились перед иконой Божьей Матери, прося защиты от семейных ссор и неурядиц. Любые работы, связанные с рукоделием или ремонтом, считались нежелательными, так как могли нарушить гармонию в доме.

    11 декабря – Сойкин день

    В народном календаре этот день считался особенным благодаря почитанию сойки – птицы, способной предсказывать будущее. Если вам посчастливится увидеть сойку у своего дома, ждите добрых вестей от близких или важных известий, которые изменят жизнь к лучшему. Смелые люди могут погадать на монетах: бросив горсть мелочи в сугроб, достаньте одну монету – чем крупнее она окажется, тем больше удачи вас ждет в делах. Дети в этот день обычно мастерили кормушки для птиц, зазывая пернатых вестников к дому. Вечером рассказывали легенды о волшебных птицах, приносящих счастье.

    12 декабря – Парамон-зимоуказатель

    Этот день в народе считали главным показателем характера всей предстоящей зимы. Ранним утром внимательно наблюдали за зарей: багрово-красный рассвет предвещал пронизывающие ветра, а розовая заря сулила мягкую погоду. Если к этому дню уже успевали намести высокие сугробы, это трактовали как знак плодородного и счастливого года. Хозяйки пекли особые обрядовые пироги в форме солнца, чтобы «приманить» тепло и свет в зимние дни. Старики советовали молодежи запоминать погоду этого дня, чтобы проверить народную мудрость.

    13 декабря – Андреев день

    С этого дня начинался период зимних гаданий, особенно популярных среди незамужних девушек. Снегопад в Андреев день считался предвестником долгой зимы – считалось, что снег пролежит не менее ста дней. Девушки собирались на посиделки, где гадали на суженого с помощью зеркал, воска и фруктовых веток. Принесенная в дом и поставленная в воду ветка яблони или вишни должна была распуститься к Рождеству, что сулило скорое замужество. Вечера проводили в дружеских беседах, избегая ссор и сплетен, чтобы не спугнуть удачу.

    14 декабря – Наум-грамотник

    В этот день на Руси традиционно начинали обучение детей грамоте, считая, что святой Наум особенно помогает в учебе. Современные студенты могут использовать этот день для начала подготовки к экзаменам или освоения новых знаний. Хозяйки пекли особые лепешки в форме монеток, которые раздавали соседям и прохожим для привлечения благополучия. Существовало строгое табу – нельзя было чрезмерно хвалить чужие успехи, чтобы не сглазить. Вечером собирались семьей и читали вслух поучительные истории.

    15 декабря – день Аввакума

    Особое внимание в этот день уделяли качеству сна и защите домашнего очага. Знахари читали специальные заговоры от бессонницы, которые считались особенно действенными именно в этот декабрьский день. Причудливые морозные узоры на окнах внимательно изучали – чем они затейливее, тем пышнее ожидалась весенняя зелень. Для детей проводили особый обряд: умывали их водой с добавлением целебных трав для спокойного сна. Вечером готовили успокаивающие травяные чаи с мятой и мелиссой.

    16 декабря – Иоанн Молчальник

    День, когда слово действительно было серебром, а молчание – золотом. Считалось, что тот, кто сумеет провести этот день в молчании или хотя бы в немногословии, обеспечит себе удачу на весь следующий год. Супругам рекомендовалось особенно бережно относиться друг к другу – мир в этот день гарантировал гармоничные отношения в будущем. Любые конфликты и споры были под строгим запретом, так как могли привести к долгой размолвке. Вечером писали записки с желаниями и сжигали их в печи, не произнося ни слова.

    17 декабря – Варварины морозы

    С этого дня обычно начинались настоящие зимние морозы, потому проводить время рекомендовалось в тепле семейного круга. Женщины занимались приготовлением сладостей – пряников, коврижек и других зимних лакомств. Молитвы святой Варваре возносили для защиты женщин и детей от болезней и неприятностей. Свежая домашняя выпечка в этот день символизировала будущее благополучие и достаток. Вечера посвящали рукоделию и спокойным беседам у горящего камина или печи.

    18 декабря – день Саввы

    Этот день полностью посвящали домашнему уюту и семейным ценностям. Считалось, что чем теплее и душевнее атмосфера в доме, тем счастливее сложится будущий год. Для незамужних девушек это был благоприятный день для сватовства – брак, заключенный после такого сватовства, обещал быть крепким и долгим. Шумные компании и посиделки с малознакомыми людьми старались избегать. Вечером перебирали семейные альбомы, вспоминая предков и укрепляя родовые связи.

    19 декабря – Николин день

    В канун зимнего Николы особенно внимательно относились к финансовым вопросам. Все долги старались вернуть, а вот давать в долг категорически не рекомендовалось – это могло привести к финансовым потерям в будущем году. Запрещалось грустить и наказывать детей – святой Николай мог строго спросить за это. Обильный снегопад в этот день расценивали как предвестие пышной, цветущей весны. Детям тайно подкладывали подарки, приучая их к добру и чуду.

    20 декабря – Абросимов день

    Этот день знаменовал переход от осенних праздников к подготовке к Рождеству. Все шумные гуляния и веселые посиделки прекращались, уступая место спокойным домашним занятиям. Девушки усердно занимались рукоделием, готовя приданое – считалось, что это ускоряет приход суженого. Погодные приметы связывали с будущим летом: чем холоднее был день, тем жарче ожидалось лето. Вечера посвящали чтению духовной литературы.

    21 декабря – зимнее солнцестояние

    Самый короткий световой день в году традиционно считался моментом перелома зимы. Морозная безветренная погода в этот день расценивалась как гарантия богатого урожая в будущем сезоне. Финансовые дела требовали особого внимания – раздача долгов и милостыни привлекала в дом достаток на весь следующий год. Для очищения жилища от накопившейся негативной энергии зажигали красные свечи в каждой комнате. Вечером семьи собирались за общим столом, делясь планами на будущее и загадывая желания.

    22 декабря – Анна Темная

    Погодные условия этого дня считались точным предсказателем новогодней погоды. Ясное небо и солнце предвещали морозное 31 декабря, тогда как пасмурная погода сулила оттепель. Беременные женщины особенно бережно относились к своему здоровью – избегали физических нагрузок и придерживались поста. Молитвы святой Анне возносили для защиты здоровья будущего ребенка и благополучных родов. Вечером готовили травяные чаи и читали духовную литературу.

    23 декабря – Мина Красноречивый

    Молитвы святому Мине в этот день помогали развить дар различения правды и лжи. Погодные приметы продолжали играть важную роль: солнечный день предсказывал морозную погоду, а ветреная погода сулила засушливое лето. Любые важные решения следовало принимать, доверяя внутреннему голосу и интуиции. Деловые переговоры и серьезные разговоры проходили особенно успешно. Вечером анализировали прошедший год, извлекая ценные уроки.

    24 декабря – день Даниила

    Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь зимние тучи, предсказывали скорое потепление. Красивый обряд с яблоневой веткой помогал загадать заветное желание – если ветка распускалась к Рождеству, мечта обязательно сбывалась. Холодная погода в этот день указывала на морозную зиму с обильными снегопадами. Хозяйки начинали подготовку к рождественским праздникам, убирая дом и готовя угощения. Вечером собирали лучинки для рождественского костра.

    25 декабря – Спиридонов день

    Наблюдение за направлением ветра помогало предсказать урожайность будущего года – внезапная смена ветра сулила щедрые дары природы. Этот день считался идеальным для планирования дел на весь следующий год. Особое значение придавали погоде в последующие 12 дней – каждый день соответствовал определенному месяцу нового года. Мужчины занимались починкой сельскохозяйственного инвентаря, готовясь к будущему сезону. Вечером гадали на зернах о будущем урожае.

    26 декабря – Евстратов день

    Сильный мороз в этот день предвещал холодный январь с крепкими морозами. Межличностные отношения требовали особого внимания – ссоры и конфликты могли привести к длительным размолвкам. Общение с незнакомцами и подбор случайных находок считались опасными. Колокольный звон обладал особой силой – считалось, что он может исцелить больных и очистить пространство. Вечером читали защитные молитвы от нечистой силы.

    27 декабря – Филимонов день

    Генеральная уборка дома приобретала особый смысл – она защищала жилище от происков нечистой силы. Частое умывание холодной водой помогало отогнать злых духов и очистить энергетику. Погодные условия этого дня точно предсказывали февральскую погоду – мороз сулил холодный февраль, оттепель предвещала раннюю весну. Перебирали вещи, избавляясь от всего старого и ненужного. Вечером окуривали дом целебными травами.

    28 декабря – Трифонов день

    Пасмурная погода с метелью предсказывала снежный и ветреный март. Очищение дома с помощью огня – разжигание камина или печи – привлекало удачу и благополучие. Помощь нуждающимся и кормление птиц обеспечивали поддержку высших сил в новом году. Дети мастерили кормушки для зимующих птиц, заботясь о природе. Вечером совершали обряд с горящими угольками, вынося их во двор как символ обновления.

    29 декабря – Агеев день

    Спокойствие и взвешенность в поступках защищали от неприятностей в будущем году. Сильный мороз предсказывал устойчивые холода, которые продлятся до самого Крещения. Семейный вечер, проведенный в кругу близких, гарантировал защиту от одиночества в новом году. Избегали шумных компаний и конфликтных ситуаций. Готовили традиционные блюда для рождественского стола, сохраняя семейные рецепты.

    30 декабря – канун Нового года

    Сны в эту ночь считались вещими и могли подсказать события будущего года. Традиционная баня очищала не только тело, но и душу от накопившегося негатива. Протопленная печь символизировала тепло и уют в доме на весь следующий год. Метель в этот день предвещала теплое и солнечное лето. Вечером собирали чемоданы для тех, кто планировал новогодние поездки.

    31 декабря – завершение года

    Все незавершенные дела требовали окончания – это символически закрывало старый год. К словам детей относились с особым вниманием, веря, что через них говорят ангелы. Угощение для домового и праздничный венок на двери обеспечивали покровительство домашних духов. Прощение обид и примирение с близкими создавало гармоничную атмосферу. Красные свечи, зажженные в каждой комнате, привлекали счастье и благополучие в новый год.

    Погодные приметы на весь декабрь

    Если в начале месяца часто идет мокрый снег – конец декабря будет морозным. Декабрь без сильных морозов обычно предшествует суровому январю. Обильный иней на деревьях указывает на сильные снегопады в новогоднюю неделю. Поведение птиц также служит точным индикатором: вороны, садящиеся близко к домам, предсказывают похолодание. Частые красные закаты традиционно связывают с приближающимися вьюгами.

    Бытовые и хозяйственные приметы

    Уборка дома в начале декабря обеспечивает легкое завершение года. Создание зимних запасов крупы, муки и соли символически привлекает финансовую стабильность. Особое значение придается завершению всех дел: сведение долгов до 31 декабря помогает войти в новый год без груза прошлого. Сохранение мирной атмосферы в последний день года гарантирует спокойные семейные отношения в течение всех следующих двенадцати месяцев.

    Приметы на удачу и защиту дома

    В ночь солнцестояния зажженная свеча приносит свет и благополучие в дом. Выпечка хлеба в период с 17 по 22 декабря символически привлекает прибыль. Украшение дома природными материалами – шишками, хвойными ветками, сушеными ягодами – создает гармоничную атмосферу и защищает от негативной энергии.

    Актуальные приметы для декабря 2025

    Холодная погода в начале месяца может указывать на резкое похолодание 10-15 декабря. Состояние погоды в день солнцестояния станет ключевым индикатором характера января. Теплая погода на Варвару предполагает мягкий переход к зиме, а ночная вьюга на Николу предвещает обильные снегопады к новогодним праздникам.

    Заключение

    Современное обращение к народным приметам декабря – это не только дань традициям, но и эффективный способ гармонизации жизни с природными ритмами. Хотя народные предсказания не заменяют научные прогнозы, они остаются ценным элементом культурного наследия, помогающим планировать дела и привлекать удачу в дом. Внимательное отношение к декабрьским приметам позволяет лучше понять цикличность природы и подготовиться к встрече нового года во всеоружии.

