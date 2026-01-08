«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.4 комментария
Режиссер Дьяченко рассказал несколько деталей о фильме «Чебурашка 3»
Продолжение истории про пушистого и ушастого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки показало уверенное лидерство в прокате, убедив создателей картины продолжить историю, о чем рассказал режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.
«Чебурашка 3» будет ещё веселее, ещё душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых» – поделился режиссер с РИА «Новости».
Дьяченко признался, что в будущем вполне возможно, что отдельных кинокартин удостоятся отдельные герои фильма.
«У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер», – допустил он.
Напомним, фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в 1 млрд рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый – третий млрд рублей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Чебурашка 2» привлек привлек в кинотеатры более 5 млн зрителей и установил рекорд по дневным кассовым сборам, обогнав первую часть франшизы за пять дней. Также «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кино.