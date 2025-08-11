Магаданец получил срок за призывы повторить теракт в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Тихоокеанский флотский военный суд признал 41-летнего жителя Магадана виновным за публикации в соцсетях, оправдывающие действия запрещенных в России террористических организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России», передает РИА «Новости».

Источник агентства сообщил, что осужденный размещал сообщения с призывами к повторению терактов на территории России и насилию в отношении ряда российских общественных деятелей.

В числе таких терактов он называл трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда во время атаки террористов погибли 149 человек.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о «Крокусе» давал деньги боевикам, зарабатывая их упаковщиком в московском распределительном центре маркетплейса.

Источник заявлял, что правоохранители смогли выйти на след напавших на «Крокус Сити Холл» благодаря быстрому анализу видеозаписей до начала пожара в серверной.