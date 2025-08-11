Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
Магаданец получил срок за призывы повторить теракт в «Крокусе»
Жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».
Тихоокеанский флотский военный суд признал 41-летнего жителя Магадана виновным за публикации в соцсетях, оправдывающие действия запрещенных в России террористических организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России», передает РИА «Новости».
Источник агентства сообщил, что осужденный размещал сообщения с призывами к повторению терактов на территории России и насилию в отношении ряда российских общественных деятелей.
В числе таких терактов он называл трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда во время атаки террористов погибли 149 человек.
Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о «Крокусе» давал деньги боевикам, зарабатывая их упаковщиком в московском распределительном центре маркетплейса.
Источник заявлял, что правоохранители смогли выйти на след напавших на «Крокус Сити Холл» благодаря быстрому анализу видеозаписей до начала пожара в серверной.