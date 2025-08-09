Стало известно о работе соучастника террористов «Крокуса» упаковщиком

Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Один из обвиняемых по делу о нападении на «Крокус сити холл» финансировал преступников, работая упаковщиком в московском распределительном центре маркетплейса.
Один из соучастников по делу о террористическом акте в «Крокус сити холле», Хусейн Хамидов, работал упаковщиком в распределительном центре одного из маркетплейсов, передает РИА «Новости». Согласно материалам дела, Хамидов является уроженцем Душанбе, имеет гражданство России и ранее не был судим.
Следствие установило, что Хамидов и другие соучастники обеспечивали финансирование исполнителей преступлений. Они предоставляли денежные средства для аренды жилья в Московском регионе, Дагестане, Свердловской и Новосибирской областях, а также за пределами России, а также для приобретения транспортных средств, устройств связи и оружия, необходимых для функционирования террористической организации.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 года – нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зал. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 получили ранения. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.
Сейчас на скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 обвиняются непосредственно в терроризме, остальные – в содействии террористической деятельности. Кроме этого, к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» планировали совершить новое нападение.
Поставщик оружия для теракта заявил о намерении выплатить компенсацию по 1 тысяче потерпевшим.
Четверо непосредственных участников нападения признали полное раскаяние, а часть соучастников частично признали свою вину.