Россельхозцентр предупредил о нашествии саранчи в пяти регионах России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нашествие вредителей прогнозируется в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Дагестане, Чечне и Хакасии, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

В волгоградском филиале Россельхозцентра уточнили, что из-за выявленного на значительной территории запаса зимующих насекомых план обработки полей на 2026 год был существенно увеличен.

«Ожидаем, что да, будет больше их. Но все покажет весеннее контрольное обследование, как они пережили зиму. Но есть тенденция к увеличению саранчи в заволжских и южных районах Волгоградской области», – заявили специалисты ведомства.

В Дагестане эксперты ждут массового вылета вредителей на севере республики, а в Саратовской области и Хакасии риски возрастают в случае установления сухой и жаркой погоды. Чеченские специалисты прогнозируют появление азиатской перелетной саранчи и итальянского пруса в объемах, сопоставимых с показателями прошлых лет.

Заместитель руководителя башкирского филиала Россельхозцентра Радмир Мигранов отметил, что в республике нашествия в 2026 году не ожидается. Спокойная ситуация также прогнозируется в Оренбургской, Челябинской, Астраханской областях, Ингушетии и Чувашии, а в Татарстане и Якутии все будет зависеть от климатических условий.

Южные регионы России в прошлом году готовились к нашествию саранчи из-за аномально теплой зимы. В Запорожской области вредители тогда уничтожили треть урожая подсолнечника.