Стало известно о нашествии саранчи на южные регионы России в 2025 году

Россельхозцентр сообщил о подготовке к нашествию саранчи в южных регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южным регионам России угрожает нашествие саранчи в 2025 году, сообщает РБК. В 21 регионе, включая Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Чечню, а также Краснодарский и Ставропольский края, планируется создание специальных отрядов для борьбы с саранчой. Причиной угрозы стало аномально теплое зимнее время.

По данным «Россельхозцентра», аграриям предстоит обработать на 100 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году, для защиты посевов от вредителей. Для создания специальных отрядов и закупки наземных опрыскивателей было выделено 85,8 млн рублей. В ряде регионов уже прошли учения по борьбе с саранчой, созданы координационные центры для анализа обстановки.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько отметил, что многоядные вредители, такие как саранча, представляют угрозу для аграрного сектора, поражая широкий спектр растений и культур. Помимо саранчи, в южных регионах, таких как Кабардино-Балкария, Ставрополье и Кубань, ожидаются угрозы и от лугового мотылька.

В 18 регионах предстоит бороться с мышевидными грызунами, включая Ростовскую область, Ингушетию и Крым. В Ростовской области мягкая зима способствовала размножению таких грызунов, и их численность на отдельных полях в январе удвоилась по сравнению с декабрем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог объяснил, что потепление климата в России происходит быстрее, чем в остальном мире, из-за особенностей атмосферной циркуляции. Газета сообщала, что уже скоро в средней полосе России будут расти арбузы, что связано с изменениями климата в стране. В Египте более 500 человек пострадали от нашествия скорпионов, что также может быть следствием изменения климата.